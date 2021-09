PSG : Des nouvelles de la blessure de Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Touché avant la pause, Kylian Mbappé avait repris le match malgré un problème évident à la cheville. La mi-temps a visiblement fait du mal à l’attaquant français, qui n’a pas pu reprendre quand sa cheville était froide. Au premier contact, le joueur du PSG s’est écroulé et a demandé le remplacement. Mauricio Pochettino a donné quelques indications sur ce problème après la rencontre. « Kylian Mbappe s'est tordu la cheville, il avait déjà des problèmes aux deux chevilles. On verra ce jeudi si on peut avoir plus de précisions », a lancé le coach du PSG, pas forcément très optimiste sur la présence de Mbappé au Parc des Princes ce dimanche pour affronter l’OL en Ligue 1. En tout cas, cela commence à s’enchainer au niveau des blessures pour le numéro 7 parisien, qui était revenu en forme de ses vacances, mais peine toujours à enchainer les matchs sans connaitre un pépin physique.