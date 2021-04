Pierre Ménès prend un tacle royal en Angleterre

Dans : Ligue 1.

L'affaire Pierre Ménès a intéressé les médias étrangers, et en Angleterre les avis sont tranchés concernant le consultant football de Canal+.

Les déboires de Pierre Ménès n’intéressent pas que la France, puisque depuis la mise « au repos » du consultant star de Canal+, plusieurs médias étrangers ont consacré des articles à celui qui faisait la pluie et le beau temps en Ligue 1, tout cela s’inscrivant évidemment dans la mouvance de #MeToo. Accusé par plusieurs journalistes, d’avoir eu un comportement indigne, Pierre Ménès a disparu, au moins provisoirement, du Canal Football Club. Et pour Damian McCall, journaliste anglais basé à Paris qui s’exprime dans The Independent, cette chute brutale de Pierre Ménès est tout sauf anodine. Le journaliste anglais dresse un portrait caustique du consultant de Canal+,

« Pierre Ménès vaut de l’or pour Canal+, car c’est le reflet typique du mec énervé au comptoir qui dans un bar fait des remarques cinglantes sur un match qui passe à la télé. La France ne l’aime peut-être pas, mais elle adore le regarder et beaucoup de téléspectateurs se branchent sur cette chaîne juste pour le voir », explique Damian McCall, tandis que son confrère Rory Mulholand estime, lui, que Pierre Ménès est connu pour « ses remarques souvent ridicules et presque inacceptables ». Une fois ce portrait au vitriol effectué, les journalistes anglais se demandent comment Canal+ peut faire revenir son consultant à l'antenne malgré l'intérêt évident du public et la crainte d'une chute d'audience. Ce retour possible n'est en tout cas pas écarté par la chaine du groupe Vivendi, The Independent rappelant que pour l'instant en France les sanctions sont encore rares dans ce genre de dossier. Si Canal+ se passe actuellement de Pierre Ménès au CFC, une enquête interne étant en cours, le groupe de Vincent Bolloré n'a pas encore tranché malgré les accusations, preuve du malaise que ce cas représente.