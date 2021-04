Pierre Ménès, Canal+ lance la chasse aux taupes

Dans : Ligue 1.

Agacé de voir des fuites dans la presse, Canal+ a décidé de tout faire pour museler sa rédaction, l'affaire Pierre Ménès ayant mis en émoi la chaîne cryptée.

Il n’y a pas qu’au sein des équipes de Ligue 1 que l’on fait la chasse aux taupes, puisque ces dernières semaines, et notamment depuis les révélations sur le comportement scandaleux de Pierre Ménès, les patrons de Canal+ estiment qu’il faut lutter contre les fuites en provenance de la rédaction sportive du média. Fini « l’esprit Canal+ », depuis que Sébastien Thoen a été viré sans ménagement, les têtes tombent chez ceux qui ont osé soutenir l’ancien trublion, licencié pour avoir parodié L’Heure des Pros avec Julien Cazarre, ennemi juré des responsables du groupe. Mais si la direction de C+ a été impitoyable avec Stéphane Guy, qui avait osé envoyer un petit message de soutien à Sébastien Thoen en plein match Montpellier-PSG, cela n’est pas la même musique avec Pierre Ménès qui a lui « soulevé la jupe et pris les fesses » de Marie Portolano devant le public du Canal Football Club. Le fait de voir cette histoire sortir dans le média en ligne Les Jours, alors que cela avait été retiré dans le montage final de « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », énerve plus les patrons de Canal+ que le comportement du consultant vedette, ce qui peut évidemment troubler. Alors, ce sont désormais ceux qui sont soupçonnés d’avoir fait fuiter ces infos qui sont dans le collimateur. On l’a appris cette semaine, 5 salariés de la chaîne cryptée, feraient l’objet d’une procédure de licenciement, et notamment Guillaume Priou, qui a réalisé le fameux documentaire avec Marie Portolano.

Pas de quoi faire taire Les Jours, qui dévoilent cette fois le message musclé du directeur général de Canal+ lors d’une récente réunion du Comité Social et Economique de la chaîne. « J’ai perdu confiance dans certaines personnes de l’équipe des sports. Ça devient très compliqué de travailler comme ça et ça ne va pas en rester là, je vous le dis. Parce qu’on ne peut pas travailler comme ça. J’en ai par-dessus la tête que quoi qu’on fasse, ça sorte dans Les Jours (…) Moi, je vous le dis : on prendra nos responsabilités vis-à-vis de quiconque se comporte mal. On prendra notre responsabilité dans tous les domaines, je voulais vous prévenir. Cette histoire ne va pas rester comme ça, ça aura des conséquences. Vous vouliez des conséquences ? Eh bien je vous garantis qu’il va y en avoir. Je ferai des enquêtes et vous verrez. Ça commence à bien faire, ça me met hors de moi, cette histoire », aurait lancé Frank Cadoret, DG de Canal+. Autrement dit, les têtes vont tomber chez ceux qui souhaiteraient continuer à défier ainsi l’ordre établi. Et là, il n’y aura pas de « mise au repos » mais des recommandés, deux poids deux mesures, mais il est vrai qu'en matière d'audience Pierre Ménès pèse lourd dans la balance.