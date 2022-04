Passe de trois pour Monaco qui s'accroche à l'Europe

Dans : Ligue 1.

Par Nicolas Issner

Ce dimanche, trois matchs étaient au programme du multiplex de Ligue 1, comptant pour la 31e journée du championnat.

Résultats des matchs de 15h :

Monaco 2-1 Troyes

Angers 1-1 Lille

Brest 1-1 Nantes

Jamais deux sans trois pour l'AS Monaco. Après le PSG et Metz, c'est au tour de l'ESTAC de s'incliner face aux pensionnaires du Stade Louis II. Les Monégasques se sont imposés (2-1) dans le dur face à une courageuse équipe troyenne. Caio Henrique avait ouvert les débats (19') avant de voir Kevin Volland inscrire le second but (57'), seulement quelques secondes après sa rentrée en jeu. Grâce à ce troisième succès consécutif, Philippe Clément et ses joueurs sont sixièmes de Ligue 1 à un petit point de Nice et Strasbourg, premiers prétendants aux places européennes. Fin de série pour l'ESTAC qui restait sur cinq matchs sans revers.

😮 Cet enchainement Kevin (des paillettes dans nos yeux) !



𝟮-𝟭 ‣ #ASMESTAC pic.twitter.com/5AaDgb72Wr — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 10, 2022

Sur les autres pelouses, le LOSC a pris un point à Angers, (1-1). Si Tiago Djalo a inscrit un CSC, son coéquipier Edon Zhegrova a sûrement marqué le but du week-end à quinze minutes du terme sur une magnifique frappe hors de la surface en pleine lucarne. Le LOSC n'avait plus concédé de but en Ligue 1 depuis la lourde défaite contre le PSG il y a deux mois. Lille lâche deux points et se positionne juste derrière l'ASM au classement. Angers reste dans le ventre mou du championnat. Enfin, score identique au Stade Francis-le-Blé entre Brest et Nantes. Randal Kolo Muani a inscrit son douzième but en championnat. Cette rencontre a, d'ailleurs, été marquée par une interruption d'une dizaine de minutes à la suite d'échauffourées entre les supporters brestois et nantais.