L1 : Paris et Mbappé frappent fort à Montpellier !

Dans : Ligue 1.

13e journée de Ligue 1 :

Stade de la Mosson.

Montpellier - Paris Saint-Germain : 1 à 3

But pour Montpellier : Mavididi (41e)

Buts pour Paris : Dagba (34e), Kean (77e), Mbappé (91e)

Après un succès crucial sur la pelouse de Manchester United en Ligue des Champions mercredi dernier, le PSG a enchaîné en Ligue 1 en s'imposant à Montpellier (1-3).

Sans Marquinhos, Verratti ou Neymar, le PSG se déplaçait à la Mosson pour affronter des Montpelliérains souvent dangereux face aux Parisiens. Supérieurs dans le jeu depuis le début de la partie, les champions de France en titre trouvaient la faille peu après la demi-heure de jeu. Colin Dagba coupait la trajectoire d'un centre en retrait de Di Maria (34e) inscrivant par la même occasion son tout premier but en Ligue 1. Peu avant la pause, Montpellier égalisait sur une contre-attaque éclaire. Trouvé en pleine surface, Mavididi s'y prenait à deux fois pour mettre le ballon au fond (41e). Ce même Mavididi était tout proche du doublé une minute plus tard, mais voyait Keylor Navas réaliser une parade exceptionnelle (42e).

Au retour de vestiaires, les entrées simultanées de Danilo, Kehrer et Paredes donnaient un second souffle au PSG , qui prenait de plus en plus l'ascendant sur son adversaire. C'est finalement Moise Kean qui délivrait les siens après un superbe but (77e). L'Italien trompait Omlin d'une frappe lourde après avoir déposé Hilton. Malgré dix dernières minutes passées à pousser, Montpellier ne parvenait pas à revenir. Entré en cours de jeu, Kylian Mbappé clôturait la marque sur une offrande de Kurzawa et marquait son 100e but pour le PSG (91e).

Grâce à cette victoire, le PSG consolide sa place de leader et peut désormais se concentrer sur la réception de Başakşehir mardi soir en Ligue des Champions.