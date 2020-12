PSG : Mbappé marque son 100e but avec le Paris St-Germain !

Dans : PSG.

En inscrivant le 3e but du PSG ce samedi soir contre Montpellier, Kylian Mbappé a signé son 100e but sous le maillot du Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé pensait avoir marqué son 100e but contre l'AS Monaco il y a deux semaines, mais finalement sa réalisation avait été annulée et l'attaquant français a patienté jusqu'à ce déplacement et cette victoire du PSG ce samedi soir à la Mosson pour inscrire son nom dans l'histoire du club de la capitale. Entré en fin de match, le champion du monde a marqué le troisième but du Paris Saint-Germain dans le temps additionnel, son 100e depuis qu'il a signé à Paris lors du mercato 2017.

Pour atteindre cette barre des 100 buts, Kylian Mbappé a eu besoin seulement de 137 matchs, et l'attaquant tricolore a également délivré 49 passes décisives. Prochain objectif, les 109 buts de Pedro Miguel Pauleta. Zlatan Ibrahimovic (156 buts) et Edinson Cavani (200 buts) sont encore loin devant.