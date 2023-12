Droits TV ‍: 900ME par saison, la Ligue 1 a un nouveau prix

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

L'année 2024 va débuter sans que les clubs de Ligue 1 sachent sur quelles chaines seront diffusés les matchs de Championnat la saison prochaine. La LFP ne faiblit pas au niveau de ses exigences.

Vincent Labrune pensait pouvoir tirer 1 milliard d’euros par an de la vente des droits TV de la Ligue 1 à partir de la saison 2024-2025, mais les lignes ont évolué, avec notamment les départs de Neymar et de Lionel Messi du PSG, et l’appétit moindre de plusieurs diffuseurs. Cependant, le président de la Ligue de Football Professionnel n’est pas du genre à mollir, d’autant que depuis l’échec de l’appel d’offres, il peut négocier comme il le souhaite avec les différents diffuseurs sans s’en tenir aux différents lots mis précédemment en vente. Dans ce vaste jeu de Monopoly, on peut faire confiance à Vincent Labrune pour tirer le maximum, et ce maximum serait désormais de 900 millions d’euros. Selon Etienne Moatti, spécialiste des médias pour L’Equipe, la LFP est désormais persuadé de pouvoir obtenir cela pour la Ligue 1, et tant pis s’il faut attendre encore quelques semaines avant de désigner les diffuseurs.

900ME pour la Ligue 1, prochain objectif de la LFP

Droits TV : BeinSport et DAZN prêts à tout acheter ? https://t.co/JS4KV69j99 — Foot01.com (@Foot01_com) December 29, 2023

Tandis que les clubs de Ligue 1 et dans un degré moindre de Ligue 2 attendent avec angoisse les résultats de cette vente des droits TV jusqu’en 2029, la Ligue de Football Professionnel n’envisage pas de revoir son prix à la baisse, et préfère se lancer dans un bras-de-fer courtois avec les diffuseurs intéressés (DAZN, BeInsports, Amazon et pourquoi pas Canal+). Si DAZN a montré son intérêt pour la Ligue 1, et plus globalement le football français puisque le diffuseur vient d'acquérir les droits de deux matchs de National, le diffuseur anglais veut d'abord trouver un accord avec le groupe Canal+ avant de faire une vraie grosse offre pour la Ligue 1.

Car contrairement à Prime Vidéo, DAZN ne veut pas être seul sur sa plate-forme et tient à passer également sur MyCanal comme c'est actuellement le cas pour sa chaîne Premium. A moins que Canal+ décide finalement de revenir et de s'offrir les meilleurs matchs en signant un beau chèque, laissant aux autres diffuseurs les miettes du dimanche après-midi. Reste à savoir si on arrivera à 900ME avec tout cela, sachant qu'en Angleterre la Premier League n'a pas réellement fait exploser des records au moment de reconduire son contrat.