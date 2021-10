Lionel Messi au Vélodrome, Marseille prépare un sale coup !

Dans : Ligue 1.

Baptiste Mulatier

Le Classique de dimanche prochain entre l’OM et le PSG s’annonce bouillant au stade Vélodrome. Les supporters comptent bien chambrer Lionel Messi.

L’Olympique de Marseille a bien préparé la réception du PSG dimanche soir, en battant assez tranquillement Lorient (4-1), après avoir été mené au score. Surtout, le Vélodrome a rendu un magnifique hommage à Bernard Tapie, avec un tifo très réussi au virage Sud notamment. L’OM se prépare désormais à accueillir le Paris Saint-Germain. Le stade sera évidemment à guichets fermés et l’ambiance va monter d’un cran. En particulier parce que le club de la capitale se déplacera avec une équipe de rêve. L’OM a pris l’habitude d’affronter de grandes équipes du PSG depuis dix ans, mais cette fois, un élément sera un peu plus épié que les autres : Lionel Messi. La Pulga va jouer pour la première fois en club à l’Orange Vélodrome. Messi avait disputé avec un match avec l’Argentine en 2009 contre l’équipe de France. Il avait inscrit le but du 2-0 pour sa sélection.

OM/psg: Accueillons Messi comme il se doit !!!



Voici une planche de billets à imprimer, à découper et à apporter au stade le soir du match et à balancer sur le terrain.



Des billets moqueurs de Messi à jeter sur la pelouse

Lionel Messi à Marseille, c’est donc un fait extrêmement rare. Les supporters de l’OM veulent marquer le coup. Ils préparent déjà un plan. Massilia Socios Club, a partagé l’idée sur Twitter : « OM/PSG : Accueillons Messi comme il se doit !!! Voici une planche de billets à imprimer, à découper et à apporter au stade le soir du match et à balancer sur le terrain. Imprimez, partagez en masse », a lancé le groupe. On retrouve sur le billet une photo de Messi qui pleure à son départ du FC Barcelone avec plusieurs inscriptions : « Petrodollar Qatari », « Mes que un club, mercenarios », ou encore « Ne pas jeter sur la voie publique, notre ville est trop belle pour ça ». Si certains supporters rigolent d’avance, d’autres critiquent l’idée. « Super le match va être arrêté dans les 5min c’est intelligent », regrette un fan, avant qu’un autre ne se projette : « Du coup si les Saoudiens nous rachètent, on fait quoi ? ».

Car du côté de l'Olympique de Marseille il y a aussi énormément de fans du sextuple Ballon d'Or, du moins lorsqu'il évoluait encore au FC Barcelone. Alors sa venue avec le Paris Saint-Germain laisse un goût étrange dans la bouche, et cela sa signature au PSG a même déjà eu des effets concrets. « Le PSG, vous êtes en train de tuer le foot. Messi, tu es un lâche. Le PSG, c’est comme ci vous aviez enlevé un bébé des bras d’une mère. Messi, tu as choisi le mauvais club. On t’attend au Vélodrome », avait notamment lancé un Mohamed Henni fou de rage et qui avait passé ses nerfs en détruisant des télévisions dans un supermarché, ce qui lui avait valu d'être interpellé et brièvement placé en garde à vue. En attendant, la venue de Lionel Messi au Vélodrome s'annonce comme un des grands moments de la saison de Ligue 1, même si forcément la Pulga va avoir droit à une bronca à la hauteur de sa légende et surtout de sa signature au Paris Saint-Germain.