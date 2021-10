OM : Payet privé d'équipe de France, un scandale non ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Stratosphérique contre Lorient dimanche soir avec l’OM (4-1), Dimitri Payet a relancé le débat au sujet de son avenir en Equipe de France.

Il y a indiscutablement un Olympique de Marseille avec et sans Dimitri Payet. Privée de son meneur de jeu réunionnais contre Lille avant la trêve, l’équipe de Jorge Sampaoli avait sombré. Avec le retour de Payet, les Olympiens ont retrouvé des couleurs. Eblouissant depuis le début de la saison, Dimitri Payet a confirmé son excellent début de saison avec une prestation de haute voltige contre les Merlus, récompensée par la note méritée de 8/10 dans les colonnes de L’Equipe ce jour. « Son retour dans une position de meneur de jeu n'y est certainement pas étranger. Il a encore une fois prouvé qu'il était souvent le détonateur des occasions de son équipe avec quelques gestes techniques délicieux au fil du match » souligne le quotidien national.

Après la victoire de l’OM contre Lorient au Vélodrome, le meneur de jeu phocéen savourait à juste titre la très belle soirée qu’il venait de vivre. « Je me retrouve au coeur du jeu, moins en tant que neuf ou neuf et demi, avec Arek et les excentrés qui font des appels. J'étais plus dans mon registre de passeur ce soir et tant mieux si ça a été efficace. On restait sur un match sans marquer à Lille, c'est bien d'en mettre quatre. On va dédier cette victoire au Boss et à sa famille, c'est ce qu'on pouvait faire de mieux » a souligné Dimitri Payet, par ailleurs taquin en expliquant qu’il avait préféré donner le ballon à Milik plutôt qu’à Gueye sur le troisième but car le Polonais avait 89% de chances de marquer tandis que son compatriote formé au Havre n’avait que 11% de chances de convertir l’offrande.

Collectivement, il est clair que l’Olympique de Marseille peut se mettre à rêver du podium avec un Dimitri Payet de ce calibre. Individuellement, le Réunionnais peut lui croire en ses chances de retrouver l’Equipe de France dans l’optique de la prochaine Coupe du monde, à condition bien sûr de garder un tel niveau. Sur les réseaux sociaux, les internautes réclament en tout cas le grand come-back de Dimitri Payet. Dans la soirée de dimanche, les messages à ce sujet se sont multipliés au point de placer le nom du n°10 de l’OM en tendance. « On est bien d'accord avec le constat avéré que Payet a sa place en @equipedefrance ? Question de rhétorique... (la réponse est dans la question) » a publié un twittos.

Les messages similaires se comptent par dizaines, voire plus. « Payet en équipe de France , j’y pense », « Payet mérite d’être en équipe de France, que ce serait incroyable au niveau du jeu avec Benzema, Mbappé et Grizou », « Payet il est vraiment trop trop trop fort ! C’est scandaleux qu’il ne soit pas appelé en équipe de France », « Quand Dimitri Payet est dans cet état physique, il piétine l'Europe entière. Sa place est en équipe de France », « Comment Didier Deschamps peut se priver d’un joueur comme Dimitri Payet en équipe de France ? Dans ce rôle de meneur de jeu et d’organisateur, il n’y a pas mieux que lui en France » ou encore « Son talent et sa technique c’est autre chose. Imagine l’équipe de France avec Payet en Benzema… » pouvait-on lire dimanche soir sur le réseau social du petit oiseau bleu.

Reste que cette saison, Jorge Sampaoli gère Dimitri Payet comme de l’horlogerie suisse et le meneur de jeu de l’OM enchaîne rarement trois matchs en une semaine. Rédhibitoire pour rêver d’un avenir international à 34 ans ? A ce sujet, le coach de Marseille s’était montré énigmatique en conférence de presse la semaine dernière. « Je pense qu'il doit toujours être sur le terrain, parfois, il y a des coups, de la fatigue, des blessures. Il est le leader technique, il crée des étincelles. À ce stade de sa carrière, il se fixe des défis, très élevés. Pour moi, c'est le joueur clé de cette équipe, qui est si jeune, et inexpérimentée. On ne prend pas de précautions particulières avec lui » expliquait-il. Reste maintenant à voir si Payet sera en mesure de conserver ce niveau de jeu et de le tenir sur toute la saison.