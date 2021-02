OM-OL : Paris supporter n°1 de l’OM contre Lyon

Dans : Ligue 1.

Buteur lors du large succès du PSG à Dijon (0-4), Danilo Pereira espère un coup de pouce de l'Olympique de Marseille face à Lyon dimanche soir.

Relégué sur le banc de touche depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino alors qu'il était titulaire presque indiscutable sous Thomas Tuchel, Danilo ne s'est jamais plaint de son temps de jeu. Discret et travailleur, le grand milieu défensif n'est pas du genre à péter un câble. Une attitude louée par son coach qui avait décidé de le titulariser contre Dijon. Bien lui en a pris, puisque le joueur prêté par Porto a inscrit le dernier but de la partie, scellant le score de 4-0 en faveur des Parisiens. Interrogé au micro de Canal+ après le match, l'international portugais n'a pas hésité à afficher clairement son soutien en vue de l'Olympico de dimanche soir.

« Je pense que ce qui va être important, c'est le mental. Nous avons encore 11 matchs à jouer, le mental va être important. Ce sont des matchs très difficiles, on doit gagner tous les matchs. Marseille - Lyon ? J'espère que Marseille va gagner le match » a répondu le milieu de terrain, le sourire aux lèvres. Grâce à ce succès, le PSG est deuxième, à une longueur du LOSC (qui a un match en moins). Alors que l'OL se déplace sur la pelouse de l'OM dimanche soir, un faux pas des Gones arrangerait particulièrement les Parisiens dans la course au titre. Bien que l'animosité entre Paris et Marseille perdure malgré l'écart de niveau conséquent entre les deux clubs, on imagine que les supporters du PSG espèrent, pour une fois, une bonne performance de leur rivaux phocéens.