OM-OL ‍: Fabio Grosso prend la parole

Par Guillaume Conte

Touché avant le match face à l'OM, Fabio Grosso a pris la parole ce mardi pour revenir brièvement sur les évènements de dimanche.

Entraineur de l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso n’a pas pu tenir sa place ce dimanche face à l’OM. Touché par des projectiles et des éclats alors qu’il était dans le bus du club rhodanien, l’entraineur italien s’est fait soigner dans les couloirs du Vélodrome, mais il n’était pas en état de diriger son équipe. Ce mardi, il n’a pas non plus pu diriger la séance d’entrainement prévue et a été secondé par ses adjoints. Il a néanmoins tenu à donner de ses nouvelles sur Instagram, déplorant ce qu’il s’était passé à Marseille et soulignant le caractère gravissime de ces évènements.

« Ce qui s’est passé dimanche soir aurait pu être une tragédie, et cela l’a certainement été pour le sport et tous ceux qui l’aiment. J’espère de tout cœur que ça servira de leçon pour notre avenir. Je vous remercie tous pour votre soutien et votre proximité. Allez l’OL… Toujours », a fait savoir Fabio Grosso, sans en dire plus sur son état de santé et sa capacité à reprendre son activité. Même si tout cela est bien secondaire par rapport à ce que le champion du monde italien a vécu ce dimanche.