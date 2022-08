TV : OM - Nantes en direct c'est à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Deux semaines après sa belle victoire inaugurale contre Reims au Vélodrome (4-1), l’Olympique de Marseille va retrouver son public pour affronter le FC Nantes.

Quelle heure pour OM - Nantes ?

Alors que les vacances se terminent, le Stade Vélodrome va faire le plein pour l’une des dernières rencontres estivales contre Nantes. Ce match entre deux clubs historiques du championnat de France se jouera effectivement à guichets fermés ce samedi 20 août à 21 heures. Il sera arbitré par Jérémie Pignard.

Sur quelle chaîne suivre OM - Nantes ?

Contrairement à l’OL et au PSG, qui joueront ce week-end sur Amazon Prime Vidéo, l’OM sera à l’affiche sur Canal Plus, puisque ce Marseille - Nantes se disputera devant les caméras de C+ Décalé.

Les compos probables de OM - Nantes :

Ce OM-FCN devait être la grande première d’Alexis Sanchez au Vélodrome, mais l’attaquant chilien, absent de l’entraînement jeudi, est incertain. Pour le reste de son groupe, Igor Tudor pourra compter sur tout le monde, et notamment sur Pau Lopez, de retour de blessure. Une bonne nouvelle au moment où l’OM essayera de prendre provisoirement la tête de la L1 en attendant le match PSG-LOSC de dimanche soir.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Mbemba, Gigot, Caleta-Car - Clauss, Rongier, Guendouzi, Tavares - Payet, Milik, Gerson.

Bien rangé dans le ventre mou de la L1, après deux nuls en deux journées contre Angers (0-0) et Lille (1-1), Nantes connaît un été agité à cause du mercato. Un peu dans le doute avant de retrouver la Coupe d’Europe cette saison, l’équipe d’Antoine Kombouaré tentera de se rassurer sur la pelouse du Vélodrome samedi avec l’envie de faire un bon résultat. Pour ce match, le FCN sera notamment privé de Moussa Sissoko, blessé à une cuisse.

La compo probable de Nantes : Lafont - Castelletto, Girotto, Pallois - Coco, Blas, Moutoussamy, Chirivella, Merlin - Mohamed, Simon.

Décla d'Igor Tudor (OM)

Cela dépend du match et deux joueurs sont variables selon l'adversaire. Certains sont arrivés tard et ont une marge de progression. Je suis content de mes joueurs, on a beaucoup de profils : un milieu offensifs, un numéro 10, un ailier... Ce qui m'importe c'est marquent des buts et fassent des passes décisives. Au niveau offensif, ce important ce n'est pas leur position mais l'important est la connexion. Suarez etSanchez sont arrivés tard, Under a jamais joué à rôle, Milik a eu des soucis. Bakambu et Payet peuvent jouer là. Ils ont tous une marge de progression