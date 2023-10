OM ‍: Marseille dénonce un complot pour aider l'OL

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'OM reçoit l'OL dans un Olympico qui s'annonce bouillant. François Letexier a été désigné pour arbitrer la rencontre.

L'OL est en perdition en Ligue 1 après neuf journées disputées et devra en plus de ça se déplacer à Marseille ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Bon point en revanche pour les Gones, le fait que les Phocéens ne soient pas sur la forme de leur vie en championnat, même si l'équipe de Gennaro Gattuso carbure plutôt bien sur la scène européenne comme on l'a constaté jeudi contre l'AEK Athènes. Cette rencontre s'annonce des plus bouillantes dans une ambiance chaude entre deux équipes rivales, surtout que l'OM n'aura aucun scrupule à enfoncer encore plus Lyon. Pour ce choc de la Ligue 1, les instances sportives ont décidé de désigner François Letexier comme arbitre principal. L'arbitre international a déjà quelques matchs références à son actif, mais cela ne rassure pas vraiment avant cet Olympico, essentiellement dans la cité phocéenne, où l'on attendait avec impatience de connaître le nom de l'heureux élu.

L'OM déjà en panique

Sur les réseaux sociaux, dont X, les supporters de l'OM n'ont en effet pas hésité à commenter la nomination du jeune arbitre français. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que personne n'est réellement rassuré... « Peno pour Lyon, expulsion de Balerdi » ; « François Letexier sera l'arbitre d'OM - FC Lyon. Tout faire pour sauver Lyon » ; « Un collabo du fc lyon au sifflet et pour la Var on met notre ami wilfried bien l'ami de Gilbert montagné... » ; « Y a pas a dire ils sont prêts à tout pour sauver Lyon !…félicitations à eux pour leur victoire sur l'OM , et à la var y a qui ?…Turpin » ou encore « Toutes nos forces doivent se tourner vers dimanche soir pour ne pas relancer le FC Lyon dans un match piège avec Letexier au sifflet », pouvait-on voir sur le réseau social détenu par Elon Musk. François Letexier ne manquera donc pas de pression sur les épaules avant d'arbitrer cet OM-OL. A noter qu'il sera assisté de Medhi Rahmouni et Mikaël Berchebru. Romain Lissorgue sera lui le quatrième arbitre et la VAR a été confiée à Nicolas Rainville et Jérémy Stinat. Et ces derniers temps, même l'assistance vidéo aux arbitres est mise sous pression. En espérant tout de même que le scénario de cet OM-OL ne soit pas uniquement basé sur l'arbitrage.