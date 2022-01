OM - LOSC : Quelle heure et quelle chaîne pour voir ce match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille et le Lille OSC se défieront lors du choc de la 21e journée de Ligue 1. Un match à la saveur européenne.

Quelle heure pour regarder OM -LOSC ?

Le match entre l’OM et le LOSC sera l’affiche de ce week-end dans le championnat de France. Ce qui signifie donc que ce duel entre deux clubs européens se jouera ce dimanche 16 janvier à 20h45 sur la pelouse du Stade Vélodrome. Cette partie sera arbitrée par Amaury Delerue.

Sur quelle chaîne suivre OM -LOSC ?

Ce OM-LOSC sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Pour cette rencontre, les commentaires seront assurés par Smail Bouabdellah et Johan Micoud. David Astorga sera en bord terrain, alors que la présentation de ce choc entre Marseille et Lille sera effectuée par Thibault Le Rol et Benoît Cheyrou.

Les compos probables de OM -LOSC :

Pour son premier match de l’année 2022 au Vélodrome, l’OM aura à coeur de continuer sa belle série. Invaincu depuis début décembre, Marseille vient d’enchaîner deux victoires de suite. Autant dire que l’objectif sera de faire la passe de trois dimanche. Mais pour cela, Jorge Sampaoli sera privé de plusieurs éléments : Dieng (suspendu, CAN), Gerson, Alvaro (Covid), Gueye (CAN), Mandanda (cheville) ou Rongier (pied). Reste à savoir si Cédric Bakambu, la nouvelle recrue de l’OM, sera présent dans le groupe.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Lirola, Guendouzi, Kamara - Under, Harit, Luis Henrique - Payet.

Pour affronter Marseille et tenter d’oublier sa triste élimination de la Coupe de France du côté de Lens le 4 janvier dernier, le LOSC sera aussi bien décimé. Puisque André, Bradaric, David, Weah, Xeka ou Yilmaz devraient être forfaits. Pas vraiment une bonne nouvelle pour Jocelyn Gourvennec…

La compo probable du LOSC : Grbic - Djalo, Fonte, Botman, Mandava - Gomes, Onana, Renato Sanches, Gudmundson - Bamba, Yacizi.