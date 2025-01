OL-PSG ‍: John Textor fait peur à Nasser Al-Khelaïfi, il dit pourquoi

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

A défaut de l'être sur le terrain, le PSG et l'OL sont au coude à coude dans une lutte de pouvoir de plus en plus acide. Les propos de John Textor sur Nasser Al-Khelaïfi ne déboucheront pas sur une réaction officielle du club parisien.

John Textor a pris la parole sur RMC, et a notamment clairement attaqué verbalement le PSG, et l’influence de son président sur le football français et européen. Nasser Al-Khelaïfi est en effet bien placé dans les instances, et son pouvoir touche tous les niveaux puisqu’il est également l’argentier du football français à travers sa présence comme dirigeant de BeIN Sports, l’un des diffuseurs de la Ligue 1. Le propriétaire de l’OL a incité les autres présidents à se révolter et à ne pas se laisser faire pour que la concurrence soit loyale dans le championnat. Il n’est pas évident que l’Américain soit suivi sur ce point, mais ces attaques ciblées à l’encontre de Nasser Al-Khelaïfi ne font clairement pas plaisir au PSG et à son président.

Le PSG répond discrètement

Le Parisien dévoile ainsi que le Paris SG ne prévoit pas de réagir officiellement à ces accusations d’un dirigeant qatari qui contrôle le football français et qui a fait de Vincent Labrune son « toutou » selon John Textor. « Dommage que la classe et l’élégance ne s’achètent pas car ça aurait permis d’éviter à Monsieur Textor de se ridiculiser à travers ses outrances grossières et mensongères à l’encontre de notre Président. Qu’il revienne sur terre, et en France aussi, pour mieux appréhender cette Ligue 1 que nous aimons tant », a ainsi confié l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi dans le quotidien francilien.

Un dirigeant du PSG en a profité pour confier qu’il ne souhaitait pas donner de la lumière à l’Américain, et ainsi ne pas le poursuivre en justice pour propos diffamatoires. « C’est exactement ce qu’il cherche et nous n’avons pas de temps à perdre avec lui. Textor ferait mieux de s’occuper de son club et de consacrer autant de temps à sa gestion qu’à sa préoccupation d’abuser des autres dans le football. Il est curieux de constater que tous ses échecs sont toujours la faute des autres. C’est comme s’il vivait dans une réalité parallèle », a confié un membre du PSG.

Evidemment que NAKne va pas l'attaquer en justice (cf. fin de l'article), car une éventuelle décision juridictionnelle pourrait confirmer publiquement les circonstances matérielles décrites par J. Textor et le conflit d'intérêts club/diffuseur. https://t.co/dfCWS9Sk7d — Pierre B. (@Pierre_B_y) January 13, 2025

Mais le dernier mot revient à Pierre Barthélemy, avocat spécialisé notamment dans le domaine du football, et pour qui Nasser Al-Khelaïfi n’ira jamais se lancer dans une bataille juridique avec John Textor. « Evidemment que NAK ne va pas l'attaquer en justice, car une éventuelle décision juridictionnelle pourrait confirmer publiquement les circonstances matérielles décrites par John Textor et le conflit d'intérêts club/diffuseur », souligne l’avocat, pour qui il vaut mieux que le président du PSG fasse les gros yeux plutôt que d’attaquer le propriétaire de l’OL sur ses nombreuses accusations de manigance dans les arcanes du football français.