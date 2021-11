OL-OM : Ruddy Buquet arbitre, les Marseillais se plaignent

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Alors que la dernière trêve internationale de l’année 2021 a pris fin cette semaine, la Ligue 1 va reprendre ses droits dès ce week-end, avec notamment l’Olympico entre l’OL et l’OM. Un choc qui sera arbitré par Ruddy Buquet.

Les désignations des arbitres pour les grands rendez-vous du championnat de France sont souvent scrutées de près par les supporters des équipes concernées. Il faut dire qu’entre l’homme en noir, ses assistants sur la touche et la VAR, l’arbitrage peut parfois avoir un rôle majeur sur le résultat d’une rencontre de L1. Que ce soit dans un sens ou dans l’autre, l'arbitre est presque toujours pointé du doigt. Autant dire que Ruddy Buquet s’apprête à vivre une soirée tendue dimanche. Puisque la LFP l’a choisi pour diriger le choc entre Lyon et Marseille au Groupama Stadium. Dans sa tâche, l’homme de 44 ans sera assisté par Guillaume Debart et Mehdi Rahmouni. Bastien Dechepy sera le quatrième arbitre, alors que François Letexier et Cyril Gringore seront chargés de la VAR. Si tous ces acteurs seront importants, Buquet sera bien seul en première ligne.

#OLOM J-4

Ruddy Buquet a arbitré 15 matchs au Groupama Stadium. Il officiera dimanche. pic.twitter.com/hkHUdACeHh — Stade OL HD (@StadeOLHD) November 17, 2021

Pas de quoi rassurer les supporters marseillais. Sachant que cette saison, Buquet a arbitré une fois l’OL, lors d’une victoire face à Strasbourg (3-1). Alors que de l’autre côté, il a aussi dirigé deux matchs de l’OM, avec deux nuls contre Bordeaux (2-2) et Angers (0-0). Contre les Girondins, en début de saison, Buquet s’était d’ailleurs fait tailler par les suiveurs de L1 pour des décisions contestées, et notamment pour un penalty oublié sur De la Fuente. Suffisant pour que les supporters phocéens voient cette nomination de Buquet d’un mauvais oeil.

Nan franchement j’ai aucun doutes on va bien jouer mais le seul truc qui me fait peur c’est Rudy Buquet surtout avec lyon — N o M a x (@NoMax_13) November 18, 2021

Buquet au sifflet x Letexier à la VAR



Ça sent le penalty oublié à la VAR et le carton rouge tres sévère pour l’OM 🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/i44HlfnO70 — boxtobox (@box2box_) November 16, 2021

Pourquoi on nous coltine toujours Buquet/Bastien/Turpin dans les gros matchs importants ?



M’fatigue… https://t.co/dlybYbzINm — ᵀ ᵘ ᵖ ᵅ ᶜ † (J’ai sauté, followback) (@ThgPac) November 16, 2021

Clément Turpin ou Benoît Bastien, ça aurait été trop voyant.

Avec Buquet, ça se voit moins mais on jouera quand même à 12 contre 11... — OM_to_Run (@Bendu974) November 16, 2021

En même temps, il faut dire que les statistiques parlent, si tant est qu'elles puissent le faire. Si Lyon n’a perdu aucun de ses six derniers matchs à domicile avec Buquet au sifflet, l’OM n’a par contre pas remporté un match à l'extérieur depuis 2013 avec cet homme au sifflet. Et sur les Olympicos, le sifflet de Buquet n’a jamais porté chance à l’OM, puisqu’avec lui, Marseille n’a remporté aucun choc contre l’OL, avec deux nuls et trois défaites, marqués par deux cartons rouges. De quoi alimenter les discussions avant le choc de dimanche soir, où les arbitres sont souvent au centre des débats.