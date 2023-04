OL-OM : Les Marseillais arrivent, et ils sont en colère

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le choc entre l'OL et l'OM est très attendu ce dimanche au Groupama Stadium. D'autant que les supporters marseillais sont pour la première fois depuis longtemps autorisés à se déplacer. Non sans un gros coup de gueule.

En France il y a le Clasico, entre le PSG et l’OM, mais le club marseillais est aussi impliqué dans l’Olympico, face au rival lyonnais. Des rendez-vous toujours chauds mais qui ne le sont plus autant que par le passé. Depuis des années, les autorités choisissent d’interdire les déplacements des supporters pour ces rencontres, économisant ainsi sur les forces de l’ordre généralement sollicitées en nombre pour des chocs entre rivaux. Cette saison toutefois, dans le cadre d’un assouplissement très léger des décisions, une poignée de supporters est autorisée à faire le déplacement entre les deux villes. A l’aller, après six ans d’interdiction, les fans lyonnais ont mis un pied au Vélodrome.

400 supporters de l'OM, c'est peu !

Et les quelques privilégiés ont pu suivre la rencontre de leur équipe dans des conditions correctes, et surtout sans incident. Mais les 400 tickets promis n’avaient pas trouvé preneur, les supporters lyonnais jugeant ce quota totalement ridicule et boycottant pour la plupart ce déplacement. La jauge est donc amenée à évoluer à l’avenir si les choses continuent à bien se passer. Mais pour le moment, en vue du match de dimanche, ce sera pas le cas et réciprocité sera de mise. Résultat, ce sont 400 fans de l’OM qui iront au Groupama Stadium, et s’il n’y a pas de boycott malgré ce très faible quota, les fans olympiens font plus que grincer des dents.

Nos Olympiens préparent le choc de cette 32ème journée de @Ligue1UberEats face à Lyon ce dimanche. 💪 #OLOM pic.twitter.com/mSUQCeeAuu — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 21, 2023

« C’est toujours une surprise d’apprendre qu’on est autorisé à se déplacer là où on est interdit depuis des années. Mais on est aussi écœuré d’être autant limité dans le nombre. On doit faire un choix entre nos adhérents et ce n’est pas acceptable. On va y aller malgré tout, car c’est important de montrer qu’on est là, qu’on soutient notre équipe, mais partir à 400, en réalité, c’est comme si on était interdit. C’est trop peu. On doit continuer à se battre pour nos libertés. La libre circulation est un droit fondamental. On a beau être des supporters, on n’en reste pas moins des citoyens français », a souligné dans La Provence Hamza Baggour, le porte-parole des South Winners, qui n’a pas voulu rebondir sur les fuites concernant un contingent de supporters de l’OM plus important que prévu. En tout cas, il y a aura des Marseillais dans les tribunes du Groupama Stadium, et s’ils ne seront pas aussi nombreux que souhaités, ils comptent bien faire du bruit et soutenir leur équipe dans sa course au podium.