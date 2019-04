Obraniak a la solution miracle pour éradiquer le racisme en L1

Dans : Ligue 1, Dijon, ASC.

Vendredi soir, le Stade Gaston Gérard de Dijon a été le théâtre d’un bien triste événement puisque le capitaine amiénois Prince Gouano a été victime d’insultes racistes de la part d’un spectateur. Ce genre de fait est heureusement très rare et c’est donc fort logiquement qu’il fait réagir les observateurs. Ancien joueur de Lille, Ludovic Obraniak a expliqué sur l’antenne de RMC Sport que selon lui, les fauteurs de trouble formellement identifiés devaient tout simplement être bannis de stade… à vie.

« J’ai déjà vu ça de joueur à joueur, au Stadium de Toulouse quand je jouais à Lille. Je tairai le nom des protagonistes, mais je me souviens d’une altercation avec des insultes racistes. Le joueur qui avait été ciblé était interloqué… Sauf que dans ces moments-là, il n’y a rien sur quoi s’appuyer, c’est parole contre parole. Mais là, dans ce cas (celui de Dijon), on a des images, de quoi étayer le témoignage et il faut que les sanctions soient à la hauteur des enjeux. Si ce supporter fait 48 heures de garde à vue et qu’au bout de six mois ou un an, il peut revenir dans un stade, ça ne va pas. Pour moi, ce type de faits doit être sanctionné par une interdiction de stade à vie. Point barre. C’est tolérance zéro » a confié un Ludovic Obraniak dépité par ce genre d’événement, et qui aimerait que l’on frappe fort avec de lourdes sanctions histoire de marquer les esprits.