Nice chute aussi, le PSG a le champ libre

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

16e journée de Ligue 1

Stade Océane

Le Havre bat l'OGC Nice 3-1

Buts pour Le Havre : Sabbi (5e, 35e), Bayo (51e, sp)

But pour Nice : Louchet (90e+1)

Expulsions : Grandsir (81e) pour Le Havre, Todibo (81e) pour Nice

La meilleure défense du championnat a pris l’eau en Normandie. Ce samedi, Le Havre a en effet dominé l’OGC Nice (3-1) grâce à une redoutable efficacité ! Le Gym n’était même pas encore entré dans son match lorsque Sabbi (1-0, 5e) profitait d’une grosse erreur du gardien Bulka pour ouvrir le score. Les Aiglons tentaient bien de réagir mais se heurtaient au portier havrais Desmas, plus inspiré que son homologue.

En revanche, on ne pourra pas critiquer Bulka sur le deuxième but de Sabbi (2-0, 35e), auteur d’un magnifique enchaînement et d’une frappe dans la lucarne opposée ! On pensait donc retrouver des Niçois révoltés au retour des vestiaires. Mais là encore, les visiteurs étaient cueillis à froid et concédaient un penalty litigieux. La faute de Bard sur Nego n’était pas évidente. Quoi qu’il en soit, Bayo (3-0, 51e) enfonçait le Gym !

A 10 contre 10 pour finir

Après-midi cauchemar pour Nice, d’autant que son défenseur central Todibo (81e) était exclu en même temps que Grandsir après une altercation entre les deux hommes. La réduction du score du jeune Louchet (3-1, 90e+1) ne changera rien, Nice, comme Monaco face à Lyon (0-1) vendredi, s’incline et laisse l’opportunité au Paris Saint-Germain de s’envoler en tête de la Ligue 1.