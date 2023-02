Nice accroché, Digard peut remercier Schmeichel

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

24e journée de Ligue 1

Allianz Riviera

L'OGC Nice et le Stade de Reims font match nul 0-0

Coup d’arrêt pour l’OGC Nice. Après quatre victoires consécutives en Ligue 1, le Gym a concédé le match nul à domicile contre le Stade de Reims (0-0). Un résultat dont les Aiglons se contenteront étant donné le contenu de la rencontre. Malgré une bonne entame, les Niçois ne parvenaient pas à concrétiser les occasions de Moffi et Todibo. Reims rééquilibrait peu à peu la partie et en début de deuxième période, Balogun obtenait et manquait un penalty (55e) !

🧤 OHH Kasper Schmeichel repousse le pénalty, et Balogun voit sa 2e tentative partir au dessus !



Toujours 0-0 entre l'@ogcnice et le @StadeDeReims.#OGCNSDR pic.twitter.com/ht09LX54aR — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) February 18, 2023

Mettons plutôt en avant le bel arrêt d’un Schmeichel longtemps infranchissable, jusqu’à sa sortie manquée qui aurait pu permettre à Van Bergen d’arracher la victoire pour Reims ! Décevant dans le jeu, Nice, toujours invaincu sous Didier Digard, ne prend qu’un point et rate l’opportunité de se rapprocher encore un peu plus des places européennes.