Nantes : Le PSG champion, Kombouaré y croit quand même

Dans : Ligue 1.

Dimanche soir, le FC Nantes a créé la sensation en venant à bout du PSG en clôture de la 29e journée de Ligue 1 au Parc des Princes (1-2).

Les Canaris ont réalisé une jolie opération durant cette journée en remontant à la 18e place du classement. En revanche, ce résultat ne fait pas les affaires du PSG dans la course pour le titre. Effectivement, les coéquipiers de Neymar et de Kylian Mbappé comptent désormais trois points de retards sur Lille, qui a tenu le match nul à Monaco dimanche après-midi. Après le succès des siens au Parc des Princes, le coach nantais Antoine Kombouaré, évidemment très attaché au PSG, a évoqué les chances de titre de son club de cœur.

« Un déclic ? J’espère ! Les réponses, je les aurai le week-end prochain. Il reste 27 points en jeu. Ce sont trois points qu’on n’espérait pas. Le PSG champion ? Je tiendrais le même discours que pour nous. On a gagné, mais ce n’est pas pour autant qu’on est maintenu. Il reste encore 27 points à prendre, c'est pareil pour eux. Lille, Monaco et Lyon ont pris un point alors qu'ils ont perdu (1-1 entre l'OL et Reims vendredi et 0-0 entre Monaco et Lille plus tôt dimanche, ndlr). Lille a trois points d'avance, il en reste 27 à prendre. Si vous faites les calculs comme moi, il y a largement la place d'être champion. Et si c'est mon cœur qui parle, bien sûr que je voudrais que le PSG soit champion » a jugé l’entraîneur du FC Nantes, pour qui le Paris Saint-Germain conserve toutes ses chances dans la course au titre. Un constat d’autant plus valable que le PSG va jouer deux matchs décisifs lors des deux prochaines journées de Ligue 1 avec un déplacement crucial sur la pelouse de l’OL avant de recevoir le LOSC de Christophe Galtier au Parc des Princes.