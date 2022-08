Moise Kean de retour en Ligue 1 mais pas au PSG

Dans : Ligue 1.

Par Marc Verti

Suite à son passage réussi au PSG en 2020, Moise Kean a toujours fait comprendre qu'il aimerait bien retourner à Paris. Mais c'est dans un autre club de Ligue 1 que la Juventus aimerait l'envoyer.

L'avenir de Moise Kean est toujours aussi flou. Acheté 30 millions d'euros en 2019 par Everton en provenance de la Juventus, le club italien a repris son attaquant l'année dernière avec un prêt payant de 7 millions d'euros plus une option d'achat obligatoire fixée à 28 millions d'euros. La raison qui a poussé le Vieille Dame à investir autant sur Kean est sa saison en prêt au PSG lors de l'exercice 2020/2021. Auteur de 17 buts dont 3 en Ligue des Champions, l'attaquant italien a prouvé qu'il pouvait se montrer performant avec un profil polyvalent et intéressent pour un entraîneur. Malgré ces belles promesses, Moise Kean n'a inscrit que 6 buts la saison passée avec les Bianconeri et se heurte à la concurrence de Dusan Vlahovic. Il pourrait se trouver un point de chute étonnant, pour un retour en Ligue 1, mais pas au PSG.

Moise Kean à Nice ?

Selon les informations de Foot Mercato, la Juventus de Turin a proposé Moise Kean à l'OGC Nice. Le club français serait actuellement en train de chercher un attaquant pour combiner avec Amine Gouiri et Andy Delort. Pour le moment, les Aiglons n'ont pas donné suite à cette sollicitation et attendent d'explorer d'autres solutions qui sont considérées comme plus prioritaires que Kean. Néanmoins, si un accord se conclut, Moise Kean fera son retour en Ligue 1. Là où il a le plus brillé dans sa carrière. Dans le championnat de France, il retrouverait ainsi ses anciens coéquipiers du PSG comme Neymar ou encore Kylian Mbappé. Avec qui il semblait entretenir une bonne relation. Mais vu l'effectif du PSG et celui de Nice, il est plus probable que le joueur de 22 ans débarque sur la Cote d'Azur cet été.