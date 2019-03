LOSC : L'OL pleure, Lille a 87 % de chance de finir deuxième de L1 !

Dans : Ligue 1, LOSC, OM, OL.

Vainqueur de Saint-Etienne dimanche après-midi à Geoffroy-Guichard (0-1), Lille a pris une énorme option sur la qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Avec sept points d’avance sur Lyon, les hommes de Christophe Galtier peuvent désormais avoir l’ambition de terminer deuxièmes. Pour ce qui est du podium, les Dogues ont encore plus de marge avec une avance de dix points sur l’Olympique de Marseille, malgré le retour en forme des Phocéens.

Un matelas conséquent qui pousse à l’optimisme du côté de Lille. Maître de conférences en informatique à l’université de Lille, Fabien Torre a ainsi calculé le pourcentage de chance du LOSC de terminer dans les trois premiers, rapporte France 3. Et il est énorme puisque selon ses calculs, l’équipe de Nicolas Pépé a 98 % de chance de terminer sur le podium et 87 % de chance d’être le dauphin du Paris Saint-Germain en fin de saison. Marseille et Lyon peuvent pleurer devant cette statistique qui en dit long sur la saison incroyable des Nordistes.