Lille passe le mur de Bretagne !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 25e journée

Stade Pierre Mauroy

Lille-Brest 2-1

Buts : Diakité (60e), Alexsandro (81e) pour Lille ; Djalo (8e csc) pour Brest

Après s'être longtemps cassé les dents sur la défense brestoise, Lille a su faire la différence pour glaner un important succès 2-1.

On a frôlé la soirée cauchemar pour le LOSC. Souvent critiqué pour son inefficacité, Lille aurait encore pu se rater face à Brest. C'est d'autant plus vrai que les Brestois, très inoffensifs, prenaient les devants dés l'entame sur un coup du sort. Une tête de Dari, déviée par Djalo dans son propre but. Derrière, Lille butait sur la défense brestoise, sur la barre pour David (29e) ou sur Bizot. Il fallait attendre la seconde période pour voir les Dogues trouver la faille. Les Lillois étaient sauvés par leurs défenseurs, Diakité et Alexsandro buteurs de la tête. Le Brésilien était bien aidé par le portier brestois Bizot, passé au travers sur son intervention. De quoi assurer un succès important pour Lille dans un match tendu, en témoignent les altercations de fin de match entre les deux bancs.

Avec ce succès, Lille prend provisoirement la 5e place (44 points) avant le derby à Lens le week-end prochain. Un match qui sera disputé sans Paulo Fonseca, exclu en fin de match. Brest reste sous la menace de la zone rouge, étant 16e avec 20 points. Un de plus que le premier relégable Troyes, lequel joue Ajaccio dimanche.