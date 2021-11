Lille n’y arrive toujours pas

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

13e journée de Ligue 1

Stade Pierre-Mauroy

Lille et Angers font match nul 1-1

But pour Lille : Djalo (27e)

But pour Angers : Ounahi (83e)

Expulsion : Onana (90e+7) pour Lille

Quatre jours après sa victoire à Séville (2-1) en Ligue des Champions, Lille n’a pas confirmé en championnat. Les Dogues ont dû se contenter d’un match nul à domicile contre Angers (1-1), alors que la victoire leur tendait les bras. Le champion en titre avait effectivement ouvert le score grâce à Djalo (27e), d’une manière peu académique mais efficace.

Et les Lillois, bien que menacés sur certaines situations angevines, se procuraient les occasions pour faire le break, à l’image de la frappe de Yazici sortie par le gardien Petkovic d’un incroyable arrêt réflexe ! Dominateur en deuxième période, le LOSC se dirigeait vers un succès mérité, jusqu’à l’égalisation du milieu marocain Ounahi (83e) après une belle action de Brahimi. Encore une mauvaise opération pour Lille, coincé en deuxième partie de tableau après ce quatrième match consécutif sans victoire en Ligue 1.