DAZN remercie son consultant vedette

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La chaîne DAZN avait convaincu Patrick Vieira d'être sa tête d'affiche en matière de consultant, mais le champion du monde 1998 quitte le diffuseur de la Ligue 1.

DAZN est bon joueur puisque quelques minutes après l'officialisation de la signature de Patrick Vieira comme entraîneur du Genoa, la chaîne a remercié ce dernier et lui a souhaité bonne chance pour la suite de sa carrière. Désormais, et selon plusieurs sources, DAZN va profiter des analyses de Zoumana Camara, lequel va faire ses grands débuts de consultant à l'occasion du match entre le PSG et Toulouse, vendredi soir. Tout comme Vieira, Camara est dans l'attente d'un poste d'entraîneur, et en attendant, il fera bénéficier les abonnés à DAZN de ses analyses que l'on imagine très pertinentes.

✍️ | Patrick Vieira est le nouvel entraîneur du @GenoaCFC. L’équipe Dazn lui souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure ! 🆕💫 pic.twitter.com/iTQmRndFEF — DAZN France (@DAZN_FR) November 20, 2024

Reste à savoir si les dirigeants du diffuseur de la Ligue 1 savaient que Patrick Vieira allait partir où s'ils avaient prévu d'ajouter un deuxième consultant à leur équipe au moment où on reproche à DAZN un manque d'habillage tactique et technique autour des matches diffusés par l'opérateur anglais. Au moment où le nombre d'abonnés à DAZN est clairement problématique, puisque l'on est bien loin des 1,5 million d'abonnés attendus dans un an, la signature d'un consultant star serait forcément un bon point au moment où le prix des abonnements à la chaîne est enfin devenu raisonnable.