Ligue 1 ‍: Frappart déjà de retour, sa terrible note n'a aucun effet

Par Mehdi Lunay

A cause de deux décisions contestables lors de la demi-finale OL-Valenciennes, Stéphanie Frappart a été violemment critiquée. Mais, elle arbitrera quand même Monaco-Rennes ce dimanche. La FFF ne prend pas en compte la coupe de France.

Dans une saison de crise pour l'arbitrage français, Stéphanie Frappart est entrée dans l'œil du cyclone remplaçant Benoît Bastien en deux jours seulement. Mardi, la prestation de l'arbitre en coupe de France a été très critiquée. Elle a refusé un but à Valenciennes avant d'accorder un penalty jugé sévère à l'OL. Les supporters valenciennois ont été sans pitié avec elle mais ce fut bien pire dans la rédaction de L'Equipe. Le quotidien sportif français lui a attribué la note de 1 sur 10 pour son match, ce qui définit une prestation exécrable. Les observateurs n'étaient pas tous d'accord avec cette note, néanmoins beaucoup jugeaient qu'elle pouvait être sanctionnée par la direction de l'arbitrage.

La Coupe ignorée, Frappart ira à Monaco

Cependant, il n'en sera rien. En effet, Stéphanie Frappart arbitre ce week-end en Ligue 1 et s'occupe même du choc Monaco-Rennes ce dimanche. La direction de l'arbitrage et la FFF ont-elles été plus clémentes qu'à l'habitude ? Pas vraiment. En fait, comme le rappelle L'Equipe, Stéphanie Frappart ne risquait aucune sanction après mardi soir. Les matchs de coupe de France ne sont pas comptabilisés dans la notation des arbitres français.

« En Coupe de France, les arbitres ne sont pas notés par leur hiérarchie par souci d'équité, car tous n'officient pas dans cette compétition. De toute façon, le 27 mars, Antony Gautier, le directeur de l'arbitrage, avait annoncé aux arbitres qu'on ne leur retirerait plus automatiquement une désignation en cas de très mauvais match. Auparavant, quand Stéphane Lannoy, le directeur technique délégué à l'arbitrage professionnel, était en fonction, un arbitre pouvait perdre une désignation s'il obtenait une note inférieure à 7,5/10, ce qui est une très mauvaise note », écrit le quotidien sportif français. De quoi offrir une chance à Stéphanie Frappart de se racheter rapidement même si l'importance de ce Monaco-Rennes ne lui facilite pas les choses.