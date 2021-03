L1 : La défaite choc de Lille face à Nîmes

Dans : Ligue 1.

Au Stade Pierre-Mauroy, Nîmes bat Lille 2-1

But pour Lille : Xeka (20e)

Buts pour Nîmes : Koné (12e), Ripart (45e)

Nîmes a créé la sensation en s’imposant 2-1 à Lille ce dimanche soir. Avant le choc OL-PSG, le LOSC se met en danger.

Cette course au titre continue d’être complètement folle. Le week-end dernier, personne n’a réussi à s’imposer parmi les quatre premiers. En attendant le choc entre l’OL et le PSG, et après la victoire de Monaco à Saint-Etienne, tout le monde s’attendait à ce que Lille ne fasse qu’une bouchée de Nîmes, relégable avant le match. Mais rapidement, les Gardois ont confirmé leur bonne forme actuelle, avec l’ouverture du score de Koné d’un tir enroulé au premier poteau (0-1, 12e). Sur un corner, Lille égalisait rapidement par Xeka (1-1, 20e), et on pensait le LOSC capable de passer devant. Mais c’était sans compter sur un but finement joué de Ripart après une belle action collective (1-2, 45e).

En seconde période, le LOSC avait toutes les peines du monde à faire la différence, et à mettre au supplice une équipe de Nîmes qui croyait jusqu’au bout en ses chances. A juste titre avec ce succès qui les fait sortir de la zone rouge.