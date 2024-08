Ligue 1 ‍: DAZN vire les meilleurs matchs de son offre à 20 euros

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Après la présentation des offres d'abonnement de DAZN pour la Ligue 1, l'offre de 19,99 euros a été scruté de près par les amateurs de football. Mais la déception est grande pour ceux qui pensaient faire une bonne affaire.

Le diffuseur de l'essentiel de la Ligue 1 a révélé jeudi le prix de ses différentes formules pour suivre le championnat à compter de la semaine prochaine. Pour regarder les huit matchs proposés par DAZN, il faudra payer 29,99 euros par mois en s'engageant pour un an, alors que la saison ne dure que 10 mois. Mais la chaîne du groupe anglais propose aussi un abonnement pour un match par journée de Championnat pour 14,99 euros avec engagement ou 19,99 euros sans engagement.

On le savait déjà, ce match ne sera pas au choix des abonnés, et il faudra donc attendre chaque journée de Ligue 1 pour savoir quelle sera la rencontre à laquelle on aura accès. Et on le sait désormais, aucune très grosse affiche du championnat ne sera proposée par ce service.

Le best of de la Ligue 1 ne sera pas bradé par DAZN

En effet, DAZN a décidé que cette rencontre imposée à ceux qui auront choisi son offre la moins chère sera celle programmée le dimanche à 17 heures. « Il ne s'agira donc pas des affiches du top 10 annoncées jeudi par DAZN (beIN en co-diffusera deux dès la saison 2025-2026) : PSG-OM, PSG-OL, OM-OL et OL-ASSE (les allers-retours) ainsi que les déplacements du PSG à Lille et à Monaco », précise Sacha Nokovitch. Autrement dit, pour prendre cet abonnement, il faut être disponible le dimanche à 17 heures, tout en acceptant d'avoir des matchs du troisième choix, au mieux.

Pas de quoi calmer la colère qui enfle sur les réseaux sociaux, d'autant plus que les vendeurs d'offres illégales font déjà des promotions pour attirer les déçus de DAZN. La Ligue 1 se met en grand danger, reste à voir combien de temps cela peut durer, le fiasco Mediapro ayant coûté fort cher aux clubs de L1.