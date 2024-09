Ligue 1 ‍: DAZN craque et baisse brutalement ses prix ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Un mois après le début de la saison de Ligue 1, et face à un piratage de masse, DAZN a décidé finalement de revoir le prix de ses abonnements à la baisse. La chaîne passe à l'offensive.

Au lendemain des révélations sur son nombre d'abonnés, lesquels ne seraient que 150.000 au grand maximum, DAZN a décidé de passer à l'offensive sur le plan commercial. Alors que la Ligue 1 est en pause jusqu'au week-end prochain, le grand patron du diffuseur de la Ligue 1 (8 matchs sur 9 par journée de championnat) annonce à l'Agence France Presse que les prix des abonnements vont drastiquement baisser afin d'aller chercher rapidement de nouveaux abonnés. La semaine passée, Brice Daumin, le PDG de DAZN France, s'était plaint du piratage de plus en plus énorme, et pour contrer cela, il révèle ce lundi la nouvelle politique tarifaire pour ceux qui voudraient s'abonner.

DAZN baisse ses prix à 19,99 euros par mois

« Nous allons lancer une promotion autour de nos offres, valable du 10 septembre au 22 septembre. Concernant l'offre mensuelle sans engagement qui est de 39,99 euros, les deux premiers mois vont être à 19,99 euros. Donc moins 50% sur les deux premiers mois. Et nous allons faire une promotion exceptionnelle sur l'offre annuelle qui est aujourd'hui à 29,99 euros par mois, qui sera de 19,99 euros sur 12 mois », précise le patron de DAZN, qui se félicite par ailleurs qu'aucun souci technique ne soit venu perturber le lancement de sa chaîne, malgré un lancement tardif. Il est vrai que la LFP et Vincent Labrune ont décidé tardivement de confier les droits TV de la Ligue 1 à DAZN, qui a été contraint de tout monter en quelques semaines.

La Ligue 1 et DAZN, ça va durer

Et à en croire, Brice Daumin, non seulement il n'y a aucun risque à voir disparaître la chaîne, qui n'est pas en mode Mediapro, mais en plus, les abonnés en auront rapidement pour leur argent. « Une première étape a été franchie. Maintenant, c'est important de construire dans la durée, de tirer les enseignements et de faire évoluer le produit », explique le dirigeant de DAZN, conscient que les critiques ont également été nombreuses au sujet de l'habillage éditorial de sa chaîne qui diffuse la Ligue 1 dans des conditions parfois très réduites. Mais en lançant enfin la guerre des prix, au moins le Netflix du sport montre qu'il n'est pas sourd aux attentes des amateurs de football. En espérant que cela ne soit pas trop tard.