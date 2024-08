Ligue 1 ‍: DAZN a trouvé son commentateur numéro 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans dix jours, la saison de Ligue 1 débutera et DAZN aura la charge de diffuser huit rencontres par journée de Championnat. Le groupe anglais a recruté son commentateur vedette.

C'est une voix bien connue des amateurs de L1 que les abonnés à DAZN entendront à partir de la première journée du championnat. Et même s'il a surtout collaboré avec deux chaînes très éphémères, à savoir Téléfoot version Mediapro, et Prime Vidéo, Julien Brun n'a pas volé cette position de commentateur vedette du nouveau diffuseur de l'essentiel de la Ligue 1. Sacha Nokovitch, journaliste spécialiste des médias pour le quotidien L'Equipe, confirme que le journaliste de 46 ans a été recruté par DAZN pour commenter ses meilleures affiches du Championnat. En 2018, alors qu'il avait commenté le Mondial en Russie au Qatar pour Beinsports, Julien Brun avait été désigné comme le troisième meilleur commentateur de foot à la télévision par un sondage réalisé à la demande de France Football.

Julien Brun nouveau commentateur sur DAZN et qui a fait BeIN Sport, Télefoot, TF1 et Prime en 5 ans : pic.twitter.com/Vs33Qnkzx4 — Lui (@louisbrddd) August 7, 2024

Julien Brun désigné comme étant un des meilleurs commentateurs en France

En 2022, notre confrère avait rejoint TF1 pour assurer les commentaires des matches de plusieurs matchs de la Coupe du Monde au Qatar. Preuve que le deal est déjà acté, ce mercredi soir, DAZN diffusait le match amical entre Getafe et l'AS Saint-Etienne, et c'est Julien Brun qui était au micro. Une bonne pioche pour la chaîne qui a dépensé 400 millions d'euros par saison pour s'offrir une grosse partie des droits de diffusion de la Ligue 1, même si les mauvais esprits feront remarquer que DAZN pourrait bien suivre la route de Téléfoot et de Prime Vidéo. En tout cas, ce ne sera pas à cause du travail de Julien Brun, mais plutôt d'une offre tarifaire pas loin d'être délirante.