LFP ‍: Vincent Labrune en danger, trois candidats veulent sa place ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L’épineux et interminable feuilleton des droits TV est enfin terminé et pour les présidents de clubs de Ligue 1, il va falloir décider le 10 septembre prochain si Vincent Labrune doit être réélu à la présidence de la LFP.

Elu en 2020, Vincent Labrune a terminé son premier mandat de président de la Ligue de Football Professionnel sur un dossier très complexe, celui des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Au bout d’un interminable feuilleton et à moins de trois semaines de la reprise du championnat, la Ligue 1 a finalement trouvé ses diffuseurs (DAZN et BeIn Sports) pour un total décevant de 500 millions d’euros. Cette gestion des droits télévisuels du championnat de France est un échec à mettre en gras sur le bilan de Vincent Labrune selon le journaliste Daniel Riolo, qui n’a jamais épargné l’ancien président de l’Olympique de Marseille sur les ondes de RMC. Au micro de l’After Foot, l’éditorialiste en a remis une couche en ce milieu de semaine et alors que l’élection du président de la LFP aura lieu le 10 septembre prochain, Daniel Riolo a révélé que trois hommes étaient très intéressés pour prendre la succession d’un Vincent Labrune candidat lui aussi mais plus menacé que jamais.

Trois candidats pour remplacer Vincent Labrune à la LFP

« C’est un deal qui a été difficile et long à se dessiner. C’est l’échec total, absolu, intégral et monumental de Vincent Labrune, qui va probablement se représenter pour se succéder à lui même le 10 septembre. J’ai quand même entendu des présidents le féliciter pour son travail, je trouve ça complètement dingue. J’ai entendu Pablo Longoria être assez indulgent, je ne comprends pas quand on sait à quel point l’OM s’est fait fourrer de tous les côtés. Je n’ai pas entendu beaucoup de présidents le critiquer. En coulisses, ça commence à s’agiter. J’avais peur qu’il n’y ait personne pour essayer de prendre la place » a d’abord lancé le journaliste sur RMC avant de poursuivre en lâchant les noms de Cyril Linette, ancien responsable des sports de Canal+, de Christophe Bouchet, ex-journaliste et ancien président de l’OM et de Karl Olive, journaliste, producteur et homme politique.

Droits TV : Vincent Labrune ne sera pas viré https://t.co/yQS8wifCJy — Foot01.com (@Foot01_com) July 27, 2024

« Des noms commencent à émerger et je vais vous en donner certains que vous pourrez lire dans la presse papier dans quelques jours. Ce sont des noms qui m’intéressent. Savoir que le poste peut intéresser Cyril linette par exemple je trouve ça intéressant. Christophe Bouchet aussi, il est intéressé par le poste. Le nom de Karl Olive circule aussi. La date limite des dépôts des candidature est fixée au 25 août pour l’élection le 10 septembre. Est-ce que ces trois personnes déposeront leur candidature ? Pour l’instant, je dis juste qu’ils sont intéressés. Je ne sais pas s’ils iront au bout mais les noms m’intéressent. De toute façon, il faut changer de président de la LFP après ce qu’il s’est passé » a conclu Daniel Riolo, pour qui Vincent Labrune a sérieusement de quoi s’inquiéter au vu de la concurrence qui pourrait lui être imposée lors de la prochaine élection pour la présidence de la LFP.

Il sera désormais très curieux de voir si les intérêts de Cyril Linette, de Karl Olive et de Christophe Bouchet se concrétiseront sur trois candidatures, ou si certains n’iront pas au bout de la démarche. Quoi qu’il en soit, il semble acté que Vincent Labrune aura au moins un adversaire, ce qui n’était pas si certain il y a encore quelques semaines.