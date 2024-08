LFP ‍: Cyril Linette prêt à renverser Vincent Labrune

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A moins d'un mois des élections à la présidence de la LFP, Cyril Linette est officiellement candidat pour succéder à Vincent Labrune. Mais tout ne sera pas si simple.

Tandis que ce mardi, les clubs de Ligue 2 se réunissent et pourraient demander le report de l'élection prévue le 10 septembre prochain afin que les choses s'organisent moins dans l'urgence, un candidat est sorti du bois ces dernières heures. Ce n'est pas une surprise, Cyril Linette, l'ancien patron des sports de Canal+, passé également par le PMU, espère être candidat indépendant à la présidence de la Ligue de Football Professionnel, ce qui à ce jour n'est pas du tout certain puisqu'elle doit être parrainée par Foot Unies et l'Union des Acteurs du Football. Mais, pour appuyer sa candidature à la candidature, Cyril Linette a accordé une interview au Monde afin de préciser ses intentions. Soutenu par Daniel Riolo et Pierre Ménès, notamment, l'ancien boss de Canal+ dément être le candidat de la chaîne cryptée pour virer Vincent Labrune.

Pas le candidat de Canal+ pour virer Labrune

Le #foot français vit au-dessus de ses moyens et fait peser son train de vie et ses changements de pied constants sur le dos de ses clients et de sa base. On aime tous d’amour le foot, dirigeants comme supporters ! Retrouvons la raison et recréons un modèle durable, qui finira… https://t.co/VlpCBBMR37 — Cyril Linette (@CyrilLinette) August 20, 2024

Revenant sur le récent dossier des droits de diffusion de la Ligue 1, Cyril Linette admet que le contexte n'est plus à une explosion de ces droits touchés par le football, mais que le prix des abonnements pratiqués en France sont totalement hors de contrôle et que pour lui, il faudrait revenir à un tarif « entre 15 et 20 euros par mois pour tous les matches ». Et sur X (anciennement Twitter), Cyril Linette envoie un message direct aux clubs : « Le foot français vit au-dessus de ses moyens et fait peser son train de vie et ses changements de pied constants sur le dos de ses clients et de sa base. On aime tous d’amour le foot, dirigeants comme supporters ! Retrouvons la raison et recréons un modèle durable, qui finira par être compétitif ». A voir si tout cela ira au bout, chacun étant convaincu que le prix pratiqué par DAZN, Beinsports et Canal+ pour regarder le football à la télé sont trop élevés, mais que les clubs ont aussi besoin d'argent pour assurer leur compétitivité.