LFP ‍: Cyril Linette exclu, les consultants se rebellent

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

La nouvelle est tombée récemment : Cyril Linette, l'un des principaux concurrents de Vincent Labrune aux prochaines élections à la présidence de la LFP, s'est retrouvé écarté de la course, privé de parrainage par l'UAF. Une décision qui fait jaser.

Jusqu'à présent, Cyril Linette, l'ancien patron de L'Equipe, faisait office de grand favori pour lutter contre la réélection de Vincent Labrune. Hier jeudi 29 août, il avait obtenu 57 % des voix des clubs et se plaçait comme l'antagoniste principal du président sortant. Mais ce vendredi, la tendance a clairement évolué. Après consultation de l'UAF, l'Union des acteurs du football, Linette n'a pas obtenu de parrainage. Un état de fait qui l'écarte d'office de la course à la présidence. Pour de nombreux éditorialistes et personnalités publiques, la LFP a réalisé un véritable coup de force en s'appuyant sur des amitiés qui ne font pas avancer le football français.

Le gouvernement pourrait agir

Finalement une petite porte pourrait s’ouvrir afin que Cyril Linette puisse obtenir le droit de se présenter … certains commenceraient à ouvrir les yeux … pas fait mais léger espoir …

On attend prise de position Ministre et FFF… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 30, 2024

L'annonce de l'écart de Cyril Linette de la course à la présidence n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Pour Daniel Riolo et d'autres, il s'agit d'un véritable déni de démocratie. « Le royaume de la magouille (…). Seule une intervention en haut lieu peut sauver la démocratie du football. Pour la FFF, l'intervention est décisive », commence l'éditorialiste de chez RMC sur son compte X. Avant de poursuivre, optimiste. « Finalement, une porte de sortie pourrait s'ouvrir afin que Cyril Linette puisse obtenir le droit de se présenter. Certains commenceraient à ouvrir les yeux », conclut-il. Mais il n'est pas le seul à s'agacer de cette situation. Thibaud Leplat l'exprime d'ailleurs à juste titre. « Fait rarissime : la totalité de la presse et des observateurs (je ne vois aucune exception) est d'accord sur le ridicule de la situation et l'urgence de la réforme. »

Au final, le fait que l'UAF permette à Vincent Labrune de s'engager seul dans une élection sans adversaire fait ressurgir de lourdes accusations de « copinage ». C'est ce que pense justement Pierre Ménès à ce sujet. « Toute cette horreur confirme une chose : l’UNFP n’est pas au service du football mais uniquement à celui de ses intérêts et de ses petits copains. Ça fait combien de temps que (Philippe) Piat est dans le business ? » explique l'ancien de Canal+ sur son compte X. Décidément, après la difficile épreuve des droits TV et l'interview de Laurent Nicollin, ce revirement de situation lié aux élections à la présidence de la LFP agrandit plus encore la fracture entre le football français et ses consommateurs.