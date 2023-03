Lens s'amuse et prend la 2e place à l'OM

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 28e journée

Stade Bollaert-Delelis

Lens-Angers 3-0

Buts : Fofana (26e), Openda (30e, 46e)

Face à une faible équipe angevine, Lens s'est baladé et l'a emporté 3-0. Les Sang et Or prennent provisoirement la deuxième place de L1 avant le périlleux déplacement de l'OM à Reims dimanche.

Le match des extrêmes ou presque. Face à une équipe angevine en totale déconfiture, Lens visait un 12e succès en 14 matchs à Bollaert pour mettre la pression sur l'OM, deuxième. La première période était, sans surprise, dominée dans les grandes largeurs par Lens malgré une entame intéressante d'Angers sur le plan offensif. Les Artésiens manquaient juste de précision dans le dernier geste. Mais, en quatre minutes, ils arrivaient enfin à faire sauter le verrou du SCO. D'abord, par Fofana trouvé en profondeur qui ajustait Bernardoni. Puis, par Openda, lequel enrhumait le pauvre Camara d'un crochet.

14 - Loïs Openda has scored his 14th goal in Ligue 1 2022-23, the highest tally for a Lens player in a same top-flight campaign since Anto Drobnjak in 1997-98 (also 14). Devil. #RCLSCO pic.twitter.com/IHRnqexEYn — OptaJean (@OptaJean) March 18, 2023

Les affaires angevines se compliquaient dès le retour des vestaires. Openda, virevoltant ce soir, prenait encore la profondeur pour tromper Bernardoni d'un tir à ras de terre. Le cinquième but en deux matchs pour l'international belge. Derrière, Lens gérait tranquillement, presque trop. Samba ratait une relance et offrait un but tout fait à Bahoya mais le jeune angevin se ratait totalement. Finalement, Lens assurait un succès large 3-0 pour prendre la deuxième place, un point devant l'OM. Cinquième défaite de rang pour Angers, dernier, et sur une autoroute vers la Ligue 2.