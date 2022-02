Lens - OL : À quelle heure et sur quelle chaîne voir ce match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Une semaine après sa belle victoire contre Nice, l’Olympique Lyonnais se déplacera à Lens ce week-end pour tenter de se rapprocher encore un peu plus du podium de la L1.

Quelle heure pour regarder Lens - OL ?

Revenu dans le course aux places européennes grâce à ses dernières victoires contre l’ASSE, l’OM ou Nice, Lyon veut enchaîner. Mais pour cela, il faudra faire une nouvelle grande performance contre un concurrent direct. Puisque l’OL se déplacera sur la pelouse de Lens lors de la 25e journée de Ligue 1. Cette rencontre se jouera ce samedi 19 février à 17 heures au Stade Bollaert. L’arbitre de ce match sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre Lens - OL ?

Comme chaque match du samedi après-midi, ce Lens-Lyon sera diffusé en direct et en exclusivité sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de Lens - OL :

Reparti de l’avant face à Bordeaux la semaine passée après une période un peu compliquée, Lens va chercher à frapper un grand coup contre l’OL. Pour recoller au Top 5 du championnat de France, l’équipe de Franck Haise sera tout de même privée de plusieurs joueurs comme Gradit, Jean ou Said.

La compo probable de Lens : Farinez - Wooh, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Haidara - Kakuta - Sotoca, Kalimuendo.

Pour tenter de mettre la pression sur Nice, Strasbourg ou Rennes, qui joueront dimanche, l’OL va aligner la meilleure équipe possible… ou pas, vu que Peter Bosz va devoir faire face à de nombreuses absences. Outre le blessé longue durée Cherki, l’entraîneur néerlandais sera aussi privé de Moussa Dembélé, qui est suspendu, ou de Reine-Adelaide, qui rejouera encore avec la réserve. Pour le reste, ce sera du classique et Bosz devrait faire confiance aux vainqueurs de Nice.

La compo probable de l’OL : Lopes - Dubois, Diomandé, Lukeba, Emerson - Caqueret, Ndombélé - Faivre, Paqueta, Toko Ekambi - Kadewere.

La décla du coach :

🎙 Le coach Peter Bosz lors du point-presse avant #RCLOL : "@jreineadelaide va encore jouer en #National2 ce weekend. @MDembele_10 est suspendu. On a plusieurs options pour le remplacer. En défense, @JeromeBoateng est dans le groupe. Jason Denayer s'entraine à fond." pic.twitter.com/ANgYRaFEiF — Olympique Lyonnais (@OL) February 17, 2022

Peter Bosz (OL) : « C'était du très haut niveau face à Nice mais le faire pendant un match, ça ne suffira pas. Les joueurs se sont tout de suite projetés sur Lens qui a très bien joué ici. J'avais dit qu'on n'avait peut-être pas mérité de gagner. À mon avis, il y a quelque chose qui a changé. Un changement de pressing ? Quand on a changé de système, on était plus stable en défense mais c'était plus difficile pour faire un bon pressing. Avec les joueurs, comme Karl Toko Ekambi et Romain Faivre contre Nice, c'était beaucoup mieux. J’avais changé mon système parce qu'on n'avait pas d'ailiers. Karl est un ailier, il est bien revenu et a pris beaucoup de confiance à la CAN ».