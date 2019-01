Le PSG reprend ses bonnes habitudes avant le Qatar

Dans : Ligue 1, ASC, PSG.

Stade Crédit Agricole la Licorne

Le Paris Saint-Germain bat Amiens 0-3

Buts pour le PSG : Cavani (57e, sp), Mbappé (70e), Marquinhos (79e)

Grâce à une deuxième période plus aboutie, le Paris Saint-Germain s’est imposé à Amiens (0-3) ce samedi lors de la 20e journée de Ligue 1. De quoi rassurer le club de la capitale avant son départ en stage au Qatar.

Pour le Paris Saint-Germain, l’objectif de ce déplacement à Amiens était clair, il fallait rebondir après l’élimination face à Guingamp (1-2) en Coupe de la Ligue. Mission accomplie, même si l’on imagine que la première période n’a pas rassuré Thomas Tuchel. L’Allemand voyait ses hommes réussir une excellente entame, marquée par les arrêts de Gurtner face à Draxler et Mbappé, avant d’assister à un match beaucoup plus terne. Paris semblait retomber dans ses travers de mercredi.

Pas vraiment inquiété, Amiens ne demandait pas mieux et passait tout près du hold-up juste avant la pause, lorsque Gnahoré obligeait Areola à repousser un ballon chaud ! A noter une situation litigieuse sur Mbappé, légèrement accroché dans la surface, mais pas de penalty, en tout cas pas encore… Il fallait attendre le retour des vestiaires pour voir l’arbitre montrer le point de penalty après une main de Lefort. Là encore, certains contesteront à l’image des Amiénois.

Cavani buteur et passeur

Peu importe, Cavani (0-1, 56e) ouvrait tranquillement le score. Le plus dur était presque fait pour les Parisiens, aidés par Adenon, exclu après deux cartons jaunes (66e). De quoi ouvrir les espaces à Draxler, à l’origine d’un contre conclu par Mbappé (0-2, 70e) après un superbe service de Cavani. Cette fois, on pouvait dire que le suspense était mort, d’autant que Marquinhos (0-3, 79e) participait à la fête avec un geste d’attaquant. Le leader reprend ainsi ses bonnes habitudes et peut partir en stage avec le sourire.