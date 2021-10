Le PSG et ses buts à l'arrache, l'OM a la rage

Dans : Ligue 1.

Par Baptiste Mulatier

Le Paris Saint-Germain se déplacera à Marseille dimanche avec une avance confortable au classement. Luan Peres regrette les points arrachés par les hommes de Mauricio Pochettino dans les fins de matchs.

Le PSG a remporté neuf de ses dix matchs de Ligue 1 cette saison. Seul Rennes a réussi à résister et même faire tomber le club de la capitale. Avec 27 points, Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi et leurs compères ont déjà 9 points d’avance sur leur dauphin, le RC Lens. L’OM, avec un match de retard à jouer contre l’OGC Nice mercredi prochain, se trouve à 10 points du PSG. Souvent décevante dans le jeu, l’équipe de Mauricio Pochettino a fait preuve de caractère en arrachant les trois points dans les dernières minutes notamment contre l’OL, Metz et Angers. Dans une interview accordée à ESPN Brésil, Luan Peres pense que cette avance du PSG au classement ne reflète pas vraiment le début de saison. Le défenseur central recruté à Santos évoque aussi les ambitions de l’OM pour ce Classique et pour la saison.

« Ils ont gagné des matchs à l’arrache, sinon ils seraient au même niveau que nous au classement »

« Nous avons les conditions, Paris a une excellente équipe, ils sont favoris, on ne le nie pas. Mais ils ont gagné des matches à l’arrache cette saison, avec des buts dans les dernières minutes. Sans ces buts, ils seraient au même niveau que nous au classement. C’est du football. Pourquoi pas ? Il y aura une double confrontation. On sait qu’ils sont forts, que ce sera difficile, mais c’est du football. On verra après le match. On va essayer. On veut aussi se battre pour la Ligue Europa et aller chercher une place en Ligue des Champions, via les trois premières places de L1 ou l’Europe », a déclaré Luan Peres, à quelques jours du Classique tant attendu. L’OM doit d’abord jouer un match primordial en Europa League ce jeudi (18h45) face à Rome face à la Lazio.