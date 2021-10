OM-PSG : Alerte au marché noir, Marseille menace

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OM accueillera le PSG dans un Vélodrome qui affiche déjà complet pour ce choc de la 11e journée de Ligue 1.

Déjà en ébullition contre Lorient dimanche soir (4-1), l’Orange Vélodrome se prépare à mettre son habit de gala pour la réception du Paris Saint-Germain. Le match se jouera à guichets fermés puisque l'Olympique de Marseille a d’ores et déjà écoulé toutes les places à vendre. « Ouverte la semaine dernière, la billetterie pour la rencontre de la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats entre l’OM et le Paris Saint-Germain a été prise d’assaut. Les places mises en vente pour cette affiche du championnat ont trouvé preneurs en quelques jours. Il n’y a désormais plus de places disponibles pour OM – Paris SG » fait savoir le club olympien dans un communiqué officiel.

[#OMPSG - 𝗚𝘂𝗶𝗰𝗵𝗲𝘁 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲́] Le club vous alerte sur les risques liés à l’achat de places illicites. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 21, 2021

La direction de l’Olympique de Marseille redoute maintenant la mise en place d’un marché noir, purement interdit en France. Face à ce fléau, les dirigeants olympiens ont pris le taureau par les cornes en faisant de la prévention. Sur son site officiel, l’Olympique de Marseille rappelle ainsi les lourdes amendes encourues par les revendeurs de tickets pour le choc face au Paris SG ce dimanche soir au Vélodrome. « Nous vous rappelons d’être très vigilants quant à l’achat et la revente illicite des billets de match, notamment sur ce Classico. En France, la revente de billets, pour les matchs à domicile est strictement interdite selon l’article L313-6-2 du Code Pénal. Le montant de l’amende encourue est fixé à 15.000€, il est doublé en cas de récidive. Acheter sur ces sites comporte de nombreux risques, et surtout celui de ne pas pouvoir assister aux matchs ! Dans ce cas, aucun recours, l’OM ne pourra être tenu responsable des billets achetés sur un site non-agréé » prévient le club présidé par Pablo Longoria, qui sait que le risque d’un marché noir d’envergure est très important avant des matchs aussi bouillants et attendus que le classique face au Paris SG.