La remontée fantôme de l’OL se poursuit

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Reims et l’OL font match nul 0-0

Obligé de faire carton plein pour espérer revenir vers les places européennes, l’OL a du se contenter d’un triste match nul sur le terrain de Reims (0-0).

Si les Lyonnais ont manqué une énorme occasion par Dembélé, qui a trouvé le poteau sur un centre de Gusto en seconde période, la prestation d’ensemble a été insuffisante pour emporter la mise en Champagne. En toute fin de rencontre, Aouar a eu la balle de match, mais Rajkovic a sauvé les siens d’une parade décisive (92e). Résultat, ce partage des points laisse l’OL en 10e place, à huit points du podium en attendant le match entre l’OM et Nice, et avec déjà deux points de perdus face à Rennes. Peter Bosz, qui a vu rouge dans cette rencontre pour avoir voulu parlementer avec l’arbitre, a toujours autant de souci à se faire, et devra certainement miser énormément sur l’Europa League pour sauver sa saison.