La Ligue 1 fait pleurer Thierry Henry

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

La Ligue 1 n'a pas vraiment montré de spectacle ce week-end. Le niveau moyen commence à inquiéter les observateurs, dont Thierry Henry.

Le PSG a pris la tête de la Ligue 1 ce week-end suite à son succès à Reims et à la contre-performance de Nice à Montpellier. Le club de la capitale a fait le nécessaire pour faire le travail avant la trêve internationale. Si Paris a inscrit 3 buts, on ne peut pas dire que le spectacle ait été au rendez-vous sur les autres pelouses de Ligue 1. Les internautes n'ont pas manqué de tacler le niveau moyen des équipes et surtout leur mentalité, jugée trop frileuse pour attirer de nouveaux investisseurs. Thierry Henry, nouvel entraineur des Espoirs, n'a pu que constater les dégâts ces dernières heures.

La Ligue 1 ne fait pas rêver Henry

🇫🇷 Le triste constat de Thierry Henry sur la Ligue 1 :



🗣 "Ce n'est pas forcément les buts en fait. Il n'y a pas d'action, pas de tir cadré. Nice est deuxième avec 13 buts marqués 😐." pic.twitter.com/QLfP2iGsym — RMC Sport (@RMCsport) November 13, 2023

Présent en conférence de presse avec les Bleuets, le champion du monde 98 a fait un constat implacable sur la Ligue 1... « Ce n'est pas forcément les buts en fait. Il n'y a pas d'actions, pas de tirs cadrés. Nice est deuxième avec 13 buts marqués. Est-ce que ça vous surprend ? Je n'attaque personne mais bon que 13 buts... A part les fous devant, où ça peut marquer tout le temps... Mais bon, ils jouent au PSG. Il y avait des matchs à risque aussi. Les équipes ne veulent pas s'ouvrir parce qu'ils jouent leurs concurrents directs. J'espère que ce sera les seuls week-ends à 12 buts », a notamment indiqué Thierry Henry, qui pense anormal le spectacle global proposé en Ligue 1 depuis quelque temps. Reste à savoir si la donne changera au retour de la trêve internationale, alors que les enjeux seront tout aussi nombreux. En tout cas, Vincent Labrune croisera sans doute les doigts, lui qui espérait vendre les droits pour près d'1 milliard d'euros en cumulé...