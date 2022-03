La L1 se partage l'énorme gâteau CVC, le PSG a fait un gros effort

Dans : Ligue 1.

Pour une fois, les clubs français sont tous d’accord. Et c'est à souligner.

Réunis ce jeudi pour décider de la répartition du montant ramené par le fonds d’investissement CVC pour le rachat d’une partie de la société commerciale qui va gérer la Ligue 1, les représentants de l’élite ont trouvé un accord pour se partager la somme de 1,5 milliard d’euros. C’était la condition suspensive à l’arrivée de CVC, qui va récupérer 13 % de la société commerciale que Vincent Labrune est en train de mettre en place à la LFP. Une répartition des montants par paliers a ainsi été mise en place, avec le gros lot pour le PSG, qui est la locomotive du football français forcément. Cela permettra au Paris SG de récupérer 200 millions d’euros, soit 17 % de la somme globale.

Derrière, se trouve un groupe de six clubs qui comprend l’OL, l’OM, Rennes, Monaco, Lille et Nice. Chacun de ces clubs récupèrera 80 millions d’euros affirme L’Equipe, avec une prime de 10 ME pour les deux Olympiques en raison de leur poids plus important. Ensuite, les formations de Ligue 1 restantes toucheront chacune 33 millions d’euros. Le partage a donc été jugé équitable, le PSG ayant fait un gros effort puisqu’il demandait au départ 30 % du gâteau, étant donné qu’il est à l’origine de la mise en avant du championnat de France, notamment à l’étranger. Concernant les droits TV, la part de la FFF et le digital, tout a aussi été réparti sans trop de problème. Il faut dire qu’une telle arrivée de fonds génère forcément de l’appétit chez chacun, mais CVC avait mis en suspens son investissement tant qu’aucun accord collégial n’avait été trouvé, ce qui a motivé chacun à faire un effort à ce niveau.