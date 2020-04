L1 : Vous n’avez pas honte, Maracineanu détruit le foot français

Dans : Ligue 1.

C’est le branle-bas de combat à tous les niveaux dans les clubs professionnels depuis le discours d’Edouard Philippe devant l’Assemblée Nationale.

L’arrêt brutal de la saison 2019-2020 a été décidé par le gouvernement, et la Ligue 1 ainsi que les instances ne s’y attendaient pas. Le contrecoup a été immédiat et terrible, avec notamment des dirigeants de clubs qui n’ont pas compris cette décision, alors que les écoles rouvrent, ainsi que beaucoup d’activités et de moyens de transports où la population sera inévitablement rapprochée. Résultat, Roxane Maracineanu a vu les dirigeants du football français immédiatement réagir en réfléchissant à différentes solutions, parfois très alambiquées comme des play-offs, une saison qui se termine en septembre, une finale de Coupe de France qui a quand même lieu ou des modes de classement qui ne favorisent clairement pas une solution claire au problème. La Ministre des Sports a décidé de siffler la fin de la récréation, et aimerait bien que les présidents de club montrent notamment l’exemple en cette période difficile de crise sanitaire mondiale, plutôt que de penser uniquement à leur nombril.



C’est le message qu’elle a fait passer sur RTL ce jeudi. « Je crois que le signal que le Premier ministre a lancé dans son discours était clair, simple. C’est compliqué d’avoir des voix qui se contredisent. Je crois qu’il faut s’ancrer sur des choses certaines, la nouvelle saison. Ils ont signé un contrat (ndlr : avec Mediapro) qui leur permet de vivre et de survivre. On a vu des diffuseurs qui refusaient de payer les traites prévues​, des présidents de club qui ne voyaient que leur propre intérêt, des joueurs qui ne se souciaient pas suffisamment de leur club. Il faut qu’il y ait de l’empathie. C’est ce que cette crise impose à tout le monde. Or, on n’a pas pris ça par le bon bout dans le football professionnel », a balancé Roxane Maracineanu, très déçue par les réactions dans le monde du football professionnel, qu’elle ne portait déjà pas dans son coeur avant la crise du Covid-19. Mais désormais, le message est clair, il faut passer à autre chose et se concentrer sur la saison 2020-2021.