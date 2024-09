L1 ‍: Un nouveau dirigeant enrage contre les arbitres

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Alors que la nouvelle saison de Ligue 1 ne commence qu’à peine, les tensions autour des arbitres sont déjà plus que palpables. Et elles ne sont pas parties pour s’apaiser vu les déclarations des uns et des autres…

Dimanche dernier, à l’occasion de l’Olympico entre Lyon et Marseille, Medhi Benatia a affiché toute sa colère envers l’arbitrage devant les caméras de DAZN. Si le dirigeant marseillais risque une grosse sanction pour ses propos envers Benoît Bastien, il n’est pas le seul à se plaindre de l’arbitrage en ce début de saison en L1. Après le match contre Reims, le coach de Nantes Antoine Kombouaré s’était aussi plaint des choix des arbitres.

Tout comme Eric Roy, l’entraîneur de Brest qui n’a pas hésité à dire que les arbitres français sont très loin du haut niveau de la Ligue des Champions après son expulsion lors du succès de son équipe contre Toulouse le week-end dernier. Une rencontre que Damien Comolli, le président du TFC justement, n’a toujours pas digéré. Puisque son équipe a perdu 0-2 en Bretagne, avec un manque d'efficacité dans le secteur offensif, mais aussi à cause d’un arbitrage défavorable. Le boss de Téfécé n’ayant toujours pas compris pourquoi Florent Batta a fait retirer un penalty à son club après l’intervention de la VAR, qu’Aboukhlal a finalement raté…

« Un arbitre qui fait n’importe quoi »

Damien Comolli : “L’arbitre à Brest a fait n’importe quoi”, “on est 5ème de Ligue 1 dans notre classement” https://t.co/icHpOk74dJ — LesViolets.Com (@LesVioletsCom) September 26, 2024

« Lundi matin, on avait la gueule de bois. On a perdu 2-0 à Brest, mais l’Expected Goal, un outil calculant le nombre de buts prévus pour chaque équipe, nous dit qu’on aurait dû marquer 2,20 buts et Brest 0,41. Après, dans une rencontre de foot, il y a toujours des incertitudes : un arbitre qui fait n’importe quoi, comme sur ce match contre Brest, un tir qui n’est pas cadré, mais qui touche un genou… », a lancé, lors du festival Mêlée Numérique, Damien Comolli, qui n’accepte pas que les décisions des arbitres puissent influer sur le résultat final d’une rencontre, comme c’est si souvent le cas dans le championnat de France depuis quelques saisons…