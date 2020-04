L1 : Un championnat 2020-2021 à 22 clubs ?

Dans : Ligue 1.

Du côté du syndicat des footballeurs professionnels on évoque la possibilité d'une saison 2021-2022 à 22 clubs si le Championnat ne repartait pas.

Actuellement totalement à l’arrêt, le Championnat de Ligue 1 espère pouvoir reprendre le plus vite possible, pas uniquement pour l’aspect sportif, mais également pour obliger Canal+ et BeInSports à payer les droits TV. En attendant, les autorités sportives doivent prévoir toutes les éventualités et notamment celle d’un arrêt total de l’actuelle saison de L1 et le gel du classement. Evoquant cette possibilité sur BeInsports, Philippe Piat estime qu’il serait injuste de faire descendre des clubs de L1 et L2 alors qu’il restait encore 10 matchs, et qu’il ne serait pas plus logique de priver les deux équipes de Ligue 2 en positions d’accéder à l’élite. Pour le patron de Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, un choix s’impose.

Philippe Piat estime en effet qu’une Ligue 1 à 22 clubs en 2020-2021 est la solution idéale ou presque afin de ne pas punir des clubs. « On ne sait pas si on va terminer. Si on va aller au bout. Dans l'hypothèse où on arrête le championnat à la 27e journée, il va y avoir des éventuelles injustices. Pour les minimiser, l'année prochaine, pourquoi pas imaginer que le championnat se joue à 22 clubs au lieu de 20 ? Ce n'est pas facile de savoir comment cela va se passer car jour des choses changent », explique, sur BeInSports, le président du syndicat de footballeurs. Pour l'instant, la LFP n'a pas planché sur cette possibilité, préférant tout miser sur une reprise et donc une fin du Championnat.