L1 : Thauvin à l'arrachée, l'OM miraculeux contre Nantes

Dans le grand match du dimanche soir de la 28e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a finalement arraché un match nul contre un solide FC Nantes dans les dernières secondes de jeu (1-1).

Suite à la victoire de Monaco et au nul de l'OL, le club phocéen devait impérativement faire un résultat pour consolider sa place sur le podium. Mais après un début de match tendu, l'OM encaissait l'ouverture du score... Sur un contre nantais lancé involontairement par l'arbitre Antony Gautier, Dubois trompait effectivement Mandanda d'une frappe croisée depuis l'extérieur de la surface (0-1 à la 11e). Marseille ne réagissait pas ensuite, et c'est Mandanda qui sauvait les siens face à Sala (29e).

Au retour des vestiaires, l'OM poursuivait sa domination, mais les Canaris continuaient de se procurer des occasions franches avec Lima (57e) et Krhin (58e). Après l'heure de jeu, l'OM sonnait enfin le réveil. Payet tentait d'abord deux retournés acrobatiques (62e, 70e) puis butait sur Luiz Gustavo (74e)... Et c'est Thauvin qui trouvait finalement la faille au bout du temps additionnel après un cafouillage dans la surface (1-1 à la 90+5e). Un but qui avait le don d'énerver les Nantais, qui perdaient Pallois sur une expulsion (90+6e)...

En mettant fin à sa mauvaise série après le double revers contre le PSG (1-1), l'OM reste troisième du championnat à quatre unités de l'ASM, tout en faisant jeu égal avec Lyon dans la course au podium. De son côté, Nantes descend à la septième place derrière Rennes et le MHSC avec 40 points.