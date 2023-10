L1 ‍: TF1 refuse de payer 5 ME par an pour Téléfoot

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

L'appel d'offres concernant la future retransmission des matchs de Ligue 1 n'a pas trouvé preneur mardi. Néanmoins, ce n'est pas le seul lot pour lequel la LFP peine. Elle a aussi été snobée pour les magazines, TF1 passant son chemin au tarif proposé.

Où verra t-on la Ligue 1 entre 2024 et 2029 ? Une question toujours en suspens depuis mardi malgré le dépôt des offres au cabinet d'avocats Clifford Chance mandaté par la LFP. Les lots n'ont pas trouvé preneur car aucun diffuseur n'a donné les montants définis par la Ligue. Cette dernière visait 530 millions d'euros pour les trois matchs principaux de chaque journée de Ligue 1 tandis que les 6 autres matchs étaient proposés à 270 millions d'euros par saison. L'échec est aussi la norme concernant les rencontres de Ligue 2 ainsi que les différents magazines. Ce dernier lot est pourtant moins cher et plus accessible pour les chaînes gratuites comme TF1.

TF1 veut les images de L1 mais pas à n'importe quel prix

Les différents lots magazines sont proposés pour 45 millions d'euros en tout. L'un d'eux, le magazine du dimanche matin sur la L1, est proposé pour 5 millions d'euros. Un droit qui intéresse TF1 pour son émission Téléfoot, où la première chaine proposait les résumés du championnat de France entre 1977 et 2007. Malheureusement, l'envie de TF1 se heurte à la gourmandise de la LFP.

📺 La LFP a peiné à convaincre les éventuels diffuseurs de la Ligue 1 à se positionner lors de son récent appel d’offres.



À l’image d’Amazon, Discovery ou Canal +, le groupe TF1 n’a pas déposé de dossier qualitatif auprès des représentants de la LFP.https://t.co/z4DieDCqyt — RMC Sport (@RMCsport) October 18, 2023

Selon RMC Sport, si TF1 visait le lot magazine du dimanche matin, il n'a pas déposé de dossier pour l'appel d'offres. La première chaine française estime que le prix de réserve de 5 millions d'euros est beaucoup trop élevé. Comme le lot n'a pas été attribué, TF1 va pouvoir retenter sa chance dans les prochaines semaines via les négociations de gré à gré. A voir si TF1 voudra mettre le paquet alors qu'il a réussi à trouver un accord avec Amazon pour diffuser les images des matchs de samedi en L1 ces derniers mois.