L1 : Téléfoot dit oui à la Ligue 1 à 22 !

Le prochain diffuseur de la Ligue 1 en France est prêt à voir le championnat passer de 20 à 22 clubs si Amiens et Toulouse sont repêchés. La LFP est prévenue.

Les dirigeants d’Amiens et de Toulouse viennent de recevoir une sacrée aide dans leur quête d’un passage de 20 à 22 clubs de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021. Car si le Conseil d’Etat a demandé à la Ligue de Football Professionnel et à la Fédération Française de Football de revoir leur copie, l’autorité suspendant la relégation des deux derniers du classement de L1 après 28 journées, Mediapro a donné son opinion sur ce sujet. Et le futur diffuseur de la Ligue 1 a indiqué à L’Equipe que « la L1 à 22 clubs ne serait pas un problème pour Mediapro et sa chaîne Téléfoot ». Même si Canal+, qui a racheté deux matchs de chaque journée de Ligue 1 à BeInSports, aura aussi son mot à dire, le groupe sino-espagnol prend une position qui est importante dans ce dossier.

Pour l’instant, la seule position officielle du côté de la LFP est celle de Didier Quillot, le directeur général de la Ligue conseillant aux dirigeants d’Amiens et de Toulouse de ne pas se réjouir trop vite de l’avis du Conseil d’Etat. Et même si Mediapro est d’accord pour diffuser un championnat à 22 clubs, le diffuseur ne versera pas plus, autrement dit le gâteau sera le même, mais il faudra le partager avec 22 équipes et pas 20. Autrement dit, l'opposition à cette Ligue 1 à 22 risque d'être violente, même si Amiens et le TFC sont motivés comme jamais pour rester dans l'élite.