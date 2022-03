L1 : Strasbourg sur le podium, l'OM sous pression

Dans : Ligue 1.

Par Nicolas Issner

Ce dimanche, le multiplex de la 27e journée de Ligue 1 mettant en avant quatre affiches dont l'une pour la course à l'Europe entre Strasbourg et Monaco.

Strasbourg 1-0 Monaco

Angers 0-1 Reims

Clermont 0-2 Lorient

Metz 0-0 Lens

C'est la grosse opération de cette 27e journée de Ligue 1. Les Strasbourgeois de Kévin Gameiro et Ludovic Ajorque ont regoûté au succès et sont provisoirement sur le podium ! Après trois matchs nuls consécutifs en championnat, les Alsaciens se sont imposés (1-0), leur treizième victoire de la saison, ce dimanche à la Meinau face à l'AS Monaco. L'unique but de la partie a été inscrit par Alexander Djiku, son premier cette saison. Dans le dur en Ligue 1 récemment, avec une seule victoire sur leurs cinq derniers matchs, les Monégasques ont produit un jeu trop inoffensif pour espérer quelques chose. Des joueurs perdus et maladroits sur le terrain qui enchaînent les désillusions après Nantes en Coupe de France et Braga en Ligue Europa. L'AS Monaco reste 8e de Ligue 1 et déçoit de nouveau. L'Olympique de Marseille est prévenu et est mis sous pression avant son match à Brest à 20h45.

📈 Les chiffres de la solide victoire du @RCSA 💪 ! #RCSAASM pic.twitter.com/WuWLL4vWH4 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 13, 2022

A côté de ce choc entre deux équipes de haut de tableau, le Stade de Reims l'a miraculeusement emporté (0-1) sur le terrain d'Angers malgré une heure de jeu en infériorité numérique à la suite du carton rouge récolté par Anastasios Donis (34e). Encore un revers pour les Angevins, un septième consécutif. Le FC Lorient, quant à lui, a décroché une victoire (0-2) primordiale en terres clermontoises dans le cadre du maintien en Ligue 1, grâce à Ibarhima Kone (72e) et Leo Petrot (76e). Enfin, match nul et vierge (0-0) entre le FC Metz, avant-dernier, et les Lensois. Il s'agit du quatrième match de suite sans buts marqués par la formation de Fréderic Antonetti.