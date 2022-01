L1 : Strasbourg et Lille foncent vers le podium

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le calendrier de la Ligue 1 se mettait partiellement à jour ce mercredi soir, l'occasion pour Strasbourg et Lille de continuer à revenir vers les sommets.

Après plusieurs reports en raison de la reprise de l’épidémie de covid, trois matchs du championnat de Ligue 1 avaient lieu ce mercredi et concernaient des formations du haut de tableau et des équipes qui luttent pour le maintien. Equipe en forme du moment, Strasbourg a confirmé ses bonnes intentions en allant s’imposer 2 à 0 à Clermont, les Alsaciens étant sur une série de 5 victoires lors des 6 deniers matchs, ce qui leur permet de passer à la 4e place du classement à deux points de l’OM.

De même, le LOSC a pris trois points précieux en venant à bout (3-1) d’une équipe de Lorient qui est totalement à l’arrêt et s’englue dans la zone rouge (17e). Lille, qui a profité de ce match à domicile pour officiellement présenter Hatem Ben Arfa, revient à la 8e place, mais à seulement 3 longueurs de Strasbourg.

La seule grosse surprise des trois matchs au programme est venue de Montpellier, où le MHSC est tombé face à Troyes (0-1), le club héraultais perdant en plus Savanie, expulsé à l’heure de jeu. Après avoir enchaîné les succès, Montpellier vient de perdre pour la deuxième fois de suite et rate une belle occasion de s'installer dans le Top 5 de la Ligue 1. Pour l’ESTAC, ces trois points pris à la Mosson sont une vraie bouffée d’oxygène puisque la formation auboise met Lorient et Bordeaux à trois points.